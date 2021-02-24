Понад сім мільйонів жителів Гонконгу отримають гроші просто так

Гроші можна витратити на шопінг, походи в ресторани, спорт, освіту або подорожі

На думку місцевої влади, роздача грошей стимулюватиме споживчі витрати

Жителям Гонконгу роздадуть купони на суму близько $645 просто так, пише Hong Kong Free Press.

На думку місцевої влади, це має стимулювати споживчі витрати. На реалізацію програми планують витратити $4,6 млрд, а скористатися нею зможуть орієнтовно 7,2 мільйона людей. Купони видаватимуть у п'ять етапів – по тисячі гонконзьких доларів на місяць.

Торік у лютому влада Гонконгу вже роздавали гроші на покупки в магазинах. Вони видавали по $1200, щоби збільшити споживчий попит. Економіка Гонконгу скоротилася у 2020 році на 6,1%, що стало найбільшим спадом в історії. Очікується, що в цьому році ВВП зросте на 3,5-5,5%.

У червні минулого року влада Пекіна видала жителям ваучери на загальну суму $1,7 млрд, які можна було використовувати на шопінг, походи в ресторани, спорт, освіту або подорожі.

Нагадаємо, Пекінський суд зобов'язав чоловіка компенсувати своїй дружині роботу по дому, яку вона виконувала під час їхнього шлюбу. Жінка має отримати $7 700 за п'ять років своєї неоплачуваної праці. Рішення ухвалили після того, як Китай ввів новий цивільний кодекс.

У Китаї заарештували лідера банди аферистів, які продавали сольовий розчин і мінеральну воду, як вакцину від коронавірусу. Чоловік, якого звуть Конг, підробив упаковки справжніх вакцин та встиг продати більш як 58 тисяч флаконів своєї суміші.

встановлено, що партія з 600 «вакцин» потрапила в Гонконг перед тим, як вирушила за кордон. Конг і його подільники торгували мінералкою під виглядом вакцин із серпня 2020 року.