Суд у Пекіні зобов'язав чоловіка заплатити дружині за хатню роботу

Згідно з новим законом у Китаї особа має право вимагати компенсації при розлученні

Пекінський суд зобов'язав чоловіка компенсувати своїй дружині роботу по дому, яку вона виконувала під час їхнього шлюбу.

Як пише BBC, жінка має отримати 50 000 юанів (7700 доларів США) за п'ять років своєї неоплачуваної праці. Рішення було прийнято після того, як Китай ввів новий цивільний кодекс. Згідно з новим законом, особа має право вимагати компенсації при розлученні, якщо він або вона несе велику відповідальність за виховання дітей, догляд за людьми похилого віку родичами і допомогу партнерам в їх роботі.

Раніше розлучаються подружжя могли запитати таку компенсацію тільки в тому випадку, якщо був підписаний шлюбний договір, що в Китаї практикували вкрай рідко.

Чоловік на ім'я Чен у 2020 році подав на розлучення зі своєю дружиною Ван після п'яти років спільного життя. Спочатку жінка не хотіла розлучатися, але пізніше почала вимагати фінансової компенсації, стверджуючи, що Чен не брав на себе жодних обов'язків по дому або догляду за їх сином.

Окружний суд Пекіна Фаншань виніс рішення на її користь, наказавши Чену виплачувати їй щомісячні аліменти в розмірі 2000 юанів (понад 8 тисяч гривень), а також одноразовий платіж у розмірі 50 000 юанів за роботу по дому, яку вона зробила у шлюбі.

Водночас таке рішення спровокувало справжні дебати в соцмережах. Деякі користувачі відзначили, що 50 000 юанів за п'ять років роботи - це занадто мало.Інші відзначили, що чоловікам в першу чергу слід брати на себе більше домашніх обов'язків. Деякі також закликали жінок продовжити кар'єру після заміжжя.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), китайські жінки витрачають майже чотири години на день на неоплачувану роботу, що приблизно у 2,5 рази більше, ніж у чоловіків.