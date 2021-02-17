В Китаї аферист продавав за кордон мінералку, як антиковідну вакцину

Слідчі не знають, куди саме вирушила партія підробної вакцини

У Китаї заарештували лідера банди аферистів, які продавали сольовий розчин і мінеральну воду, як вакцину від коронавірусу, повідомляє ВВС.

Чоловік, якого звуть Конг, підробив упаковки справжніх вакцин та встиг продати більш як 58 тисяч флаконів своєї суміші.

Одержаний продукт був проданий за кордоном, однак слідчі поки не знають, куди відправився товар. Достовірно встановлено, що партія з 600 «вакцин» потрапила в Гонконг перед тим, як вирушила за кордон.

Всього Конг і його банда заробили на цьому близько 18 мільйонів юанів (77,6 мільйона гривень).

Інцидент стався на тлі обіцянки влади Пекіна побороти поширення підроблених вакцин. В ході більш як 20 рейдів, було затримано близько 70 осіб.

Конг і його подільники торгували мінералкою під виглядом вакцин із серпня 2020 року.

Нагадаємо, Україна просить Китай в стислі терміни погодити дозвіл на поставки вакцини від коронавірусу. Київ розглядає співробітництво щодо вакцини не тільки як міжурядову угоду.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, якщо ефективність китайської вакцини буде менш як 70%, Україні повернуть гроші.

Напередодні з'ясувалося, що Україна веде перемовини про закупівлю ще однієї Covid-вакцини. Тепер – з індійським виробником ліків.