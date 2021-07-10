Попри масовану вакцинацію в Нідерландах зафіксовано спалах Covid-19

У країні скасовано послаблення карантинних заходів, введене кілька тижнів тому

Понад 10 тисяч заражень коронавірусом зареєстровано в пʼятницю, 9 липня, у Нідерландах. Як повідомляє NOS, цей показник на кілька тисяч чоловік більший, ніж напередодні і найбільший з грудня минулого року.

Приріст заражень в країні стрімко зріс всього за чотири дні. Ще 6 липня показники вперше з початку літа перевищили 2000 випадків за добу, 7 липня було вже понад 3600 заражень, а в п’ятницю показник наблизився до 7000.

У суботу повідомили про 10 345 заражень за добу – на 3390 більше, ніж показник п’ятниці. Востаннє такий високий приріст фіксували 25 грудня, і це один з одинадцяти найвищих показників за увесь час епідемії.

Помер за добу лише один хворий на коронавірус. В середньому за останній тиждень реєстрували одну смерть від ускладнень хвороби, тоді як на попередньому тижні – в середньому дві. Показники завантаженості лікарень порівняно з попередніми днями майже не змінилися.

Міністерство охорони здоров'я пов'язує новий спалах з поширенням штаму Covid-19 «Дельта». Цю мутацію вважають більш заразною та більш стійкою до вакцин. Крім того, у Нідерландах частіше інфікується молодь, яка менше вакцинована. Прем’єр-міністр країни Марк Рютте вже закликав співвітчизників утриматись від зібрань великими компаніями та дотримуватися дистанції

За даними, які країна передає Європейському центру з попередження і контролю захворювань, на 9 липня у Нідерландах принаймні першою дозою були вакциновані понад 79% дорослого населення, а завершили вакцинацію – майже 48% населення.

Раніше повідомлялося, що з 26 червня у Нідерландах мав розпочатися черговий етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус. В ресторанах, театрах, кінотеатрах та музичних закладах касувалися обмеження щодо кількості відвідувачів, було дозволено роботу нічних клубів та дискотек. Ці всі послаблення відміняються урядом з 10 липня.