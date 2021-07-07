П'ять пострілів впритул. В Амстердамі намагалися вбити журналіста

Пітер Р. де Вріс проводив журналістські розслідування і висвітлював безліч гучних справ

Поліція вже заарештувала трьох підозрюваних

В Амстердамі стріляли у відомого в Нідерландах кримінального журналіста Пітера Р. де Вріса, він важко поранений і знаходиться в лікарні. Про це повідомляє NOS.

За інформацією поліції, в 64-річного журналіста, який щойно закінчив роботу в черговому випуску програми, кілька разів вистрілив невідомий чоловік близько 19:30 в центрі Амстердама.

За даними поліції, нападник стріляв з близької відстані. Свідки кажуть, що чули чотири або п'ять пострілів.

ЗМІ після нападу опублікували відео, де поранений в голову Вріс лежить на землі. Його доставили в лікарню у важкому стані. Мер Амстердама заявила, що журналіст «бореться за своє життя».

Поліція вже заарештувала трьох підозрюваних: двох у авто на трасі недалеко від Гааги та ще одного в південній частині Амстердама.

Пітер Р. де Вріс проводив журналістські розслідування і висвітлював безліч гучних справ, в тому числі викрадення пивного магната Фреді Хайнекена в 1983 році.

Вріс раніше перебував під захистом поліції після отримання погроз через його участь в кримінальних справах в якості журналіста-розслідувача і в суді.

Король Віллем-Олександр і королева Максима заявили, що вони «глибоко вражені» і що «журналісти не повинні піддаватися погрозам і бути вільними для виконання своєї важливої роботи».

Тим часом, організація «Репортери без кордонів» оприлюднила новий перелік «ворогів свободи преси». У список увійшли Путін, Лукашенко і вперше – прем'єр однієї з країн ЄС.