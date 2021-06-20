Нідерланди послаблять карантин: що дозволять

Ресторани, театри, кінотеатри та музичні заклади більше не матимуть обмежень щодо кількості відвідувачів

У Нідерландах з 26 червня розпочнеться черговий етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус. Про це сказав під час пресконференції прем’єр–міністр Нідерландів Марк Рютте.

«З наступної суботи більшість заходів, запроваджених через коронавірус, закінчуються, але вірус ще не повністю контролюється», – заявив він.

Рютте зазначив, що «ми майже вийшли з коронавірусної кризи», але треба залишатися пильними.

При цьому він закликав, серед іншого, дотримуватися безпечної дистанції 1,5 метра.

«Все дозволено на відстані півтора метра», – наголосив Рютте.

За його словами, після чергового етапу послаблення карантину громадяни все одно продовжать носити маски у громадських місцях; для відвідування масових заходів, зокрема фестивалів, концертів, нічних клубів, має бути негативний тест на коронавірус чи сертифікат про вакцинацію.

Водночас громадяни країни, які через коронавірус працювали виключно вдома, вже можуть повернутися в офіс.

Важливим новим послабленням є те, що буде скасовано обмеження щодо кількості людей, які можуть одночасно приходити в гості та збиратися разом в парку.

«Людям дозволено знову приймати гостей і разом дивитись футбол, але на безпечній відстані», – сказав Рютте.

Ресторани, театри, кінотеатри та музичні заклади більше не матимуть обмежень щодо кількості відвідувачів. Отже, всі заклади будуть відкриті за умови збереження відстані півтора метра. Екрани телевізорів, зокрема, для перегляду футболу, знову можна розмістити в кафе, барі або на терасі.

Заборона на продаж алкоголю після 22:00 також перестає діяти 26 червня.

Туристи, які хочуть поїхати за кордон у липні та серпні і ще не щеплені, можуть пройти безкоштовне тестування.

Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

Джерело: Укрінформ