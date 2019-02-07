Порошенка зареєстрували кандидатом в президенти



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Порошенко оголосив про намір балотуватися на другий президентський термін на форумі 29 січня

Порошенко іде на вибори в порядку самовисування

Центральна виборча комісія зареєструвала чинного президента Петра Порошенка кандидатом на пост глави держави на чергових виборах 31 березня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер, 7 лютого.

Як відомо, президент Петро Порошенко оголосив про намір балотуватися на другий президентський термін на форумі 29 січня.

3 лютого він подав документи у ЦВК. Порошенко іде на вибори в порядку самовисування.

Нагадаємо, в середу ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти Андрія Новака з партії «Патріот», Василя Журавльова (партія «Справедливість») і самовисуванця Юрія Тимошенка.

До слова, вже 11 кандидатів у президенти звернулися до поліції за наданням їм охорони.

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Джерело: Укрінформ