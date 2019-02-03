Порошенко останнім приніс документи у ЦВК (фото)



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Допомагає Порошенку Руслан Князевич Фото: Юрий Бирюков / Facebook

Порошенко був із дружиною та юристом

Чинний глава держави Петро Порошенко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти.

Відповідні фото оприлюднив радник президента Юрій Бірюков. На них видно, що підписує документи. Поруч із ним перебуває дружина Марина Порошенко.

Також на фото присутній представник президента у Верховній Раді Руслан Князевич.

Відзначимо, активісти перед центральним входом до ЦВК розмістили банер, на якому написано: «Вибачте, так а хто вбив Катю Гандзюк». Активісти не повідомляли, що зустрілись із президентом.

Сьогодні завершується строк подачі документів для реєстрації кандидатів. Перед президентом це встиг зробити екс-журналіст Дмитро Гнап.