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    Політика

    Порошенко останнім приніс документи у ЦВК (фото)

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    Допомагає Порошенку Руслан Князевич - Порошенко останнім приніс документи у ЦВК (фото)
    Допомагає Порошенку Руслан Князевич
    Фото: Юрий Бирюков / Facebook

    Порошенко був із дружиною та юристом

    Чинний глава держави Петро Порошенко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти.

    Відповідні фото оприлюднив радник президента Юрій Бірюков. На них видно, що підписує документи. Поруч із ним перебуває дружина Марина Порошенко.

    Також на фото присутній представник президента у Верховній Раді Руслан Князевич.

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    Порошенко останнім приніс документи у ЦВК (фото)
    Порошенко останнім приніс документи у ЦВК (фото)
    Фото: Юрий Бирюков / Facebook

    Відзначимо, активісти перед центральним входом до ЦВК розмістили банер, на якому написано: «Вибачте, так а хто вбив Катю Гандзюк». Активісти не повідомляли, що зустрілись із президентом.

    Сьогодні завершується строк подачі документів для реєстрації кандидатів. Перед президентом це встиг зробити екс-журналіст Дмитро Гнап.

    До вашої уваги:  
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