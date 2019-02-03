Порошенко останнім приніс документи у ЦВК (фото)
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Розсилка
Допомагає Порошенку Руслан Князевич
Фото: Юрий Бирюков / Facebook
Порошенко був із дружиною та юристом
Чинний глава держави Петро Порошенко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти.
Відповідні фото оприлюднив радник президента Юрій Бірюков. На них видно, що підписує документи. Поруч із ним перебуває дружина Марина Порошенко.
Також на фото присутній представник президента у Верховній Раді Руслан Князевич.
Фото: Юрий Бирюков / Facebook
Відзначимо, активісти перед центральним входом до ЦВК розмістили банер, на якому написано: «Вибачте, так а хто вбив Катю Гандзюк». Активісти не повідомляли, що зустрілись із президентом.
Сьогодні завершується строк подачі документів для реєстрації кандидатів. Перед президентом це встиг зробити екс-журналіст Дмитро Гнап.
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