Порошенко готовий долучитися до переговорів про визволення українських військових

Сьогодні всім слід об’єднатися для того, щоби забрати з полону «азовців» і всіх українських військових

Сьогодні всім слід об’єднатися для того, щоби забрати з полону «азовців» і всіх українських військових

Триває 83-й день повномасштабної війни

Навколо процесу визволення з полону українських військових мають бути об’єднані всі зусилля – про це журналістам сказав Петро Порошенко. Як відомо, 13 травня президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до світових лідерів із закликом допомогти українській владі врятувати захисників «Азовсталі».

«Я, по-перше, хотів би подякувати Віктору Андрійовичу та Леоніду Даниловичу за те, що ми буквально за годину сформували наше спільне звернення. Я хотів би подякувати всім: і Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу, і Петеру Мауреру, президенту Міжнародного комітету Червоного Хреста, які долучилися до цього і дали можливість вивести хоча б поранених з тих умов, які були», – говорить Порошенко.

«Робота не закінчена. Сьогодні нам всім треба об’єднатися для того, щоби забрати з полону «азовців» і всіх українських військових, всіх полонених, які тримаються в заручниках російським варварським агресором», – вважає Порошенко.

«Я знаю, що це справа нелегка і потребує додаткових зусиль. Я готовий на будь-якому етапі долучитися до переговорного процесу, координаційного процесу. Тому що всі українські герої мають бути з полону повернуті додому», – переконаний Петро Порошенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових

Їх направили до лікарні у Новоазовську.