Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата: Зеленський звернувся до українців (відео)

Президент запевнив, що важкопораненим надається допомога

Президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади. Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні увечері 16 травня.

«Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина», – заявив президент.

Він зазначив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками.

«Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу. Зберігаємо максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах України», – підкреслив глава держави.

Президент запевнив, що важкопораненим надається допомога.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових

Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого їх повернення додому буде здійснено процедуру обміну.

Раніше у своєму зверненні комбат «Азову» Денис Прокопенко заявив про виконнаня наказу вищого військового командування України задля збереження життів.

«З метою порятунку життя весь Маріупольський гарнізон виконує ухвалене рішення Верховного Військового Головного управління та сподівається на підтримку українського народу», – йдеться у повідомленні полку «Азов».

У ньому йдеться, що захисники Маріуполя на південному сході протрималися 82 дні, вигравши час для решти України для боротьби з російськими окупантами та забезпечивши західне озброєння, необхідне для протистояння нападу Росії.

Прокопенко не уточнив, які дії вживають захисники. Відео було оприлюднено через кілька годин після того, як Росія заявила, що погодилася евакуювати поранених українських військових до медичного закладу в підконтрольному Росії місті Новоазовську.

У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців.

Скільки людей було на борту встановити не вдалося.

За оцінками, на території величезного заводу перебуває близько 600 бійців, у тому числі десятки поранених.

Reuters опублікувало фото того, як «автобуси з українськими військовослужбовцями з «Азовсталі» виїжджають з Маріуполя».

Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 травня, у Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари.

Рідні українських військових, які тримають оборону на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі, звернулися до лідерів Туреччини й Китаю Реджепа Таїпа Ердогана й Сі Цзіньпіна з проханням допомогти з порятунком поранених бійців.

Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».

Наразі на «Азовсталі» окупанти намагаються заблокувати вихід з бункерів.

Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі «Азовсталь», перебувають у вкрай складній ситуації. На території заблокованого окупантами заводу є близько 600 поранених українських захисників.