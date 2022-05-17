Уряд повідомив про темпи відновлення інфраструктури країни
Триває тотальний ремонт деокупованих територій
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про темпи відновлення українських територій, що постраждали (а деякі досі страждають) від російського вторгнення:
Київщина: за добу відновили електрику в 15 населених пунктах. В Ірпені на 96% відновлено газопостачання, а ще два місяці тому тут були запеклі бої.
Чернігівщина: триває відновлення електромережі, водоканалу, лікарень і дитячих садочків. У Ніжинському районі на дорозі Р-67 влаштовано тимчасовий проїзд замість зруйнованого.
Житомирщина: у квітні Уряд виділив громадам області 100 млн грн на відновлення інфраструктури в районах, що найбільш постраждали від російської агресії. Кошти підуть на ремонт мереж тепла, газу, води, електроенергії, а також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інше.
У Народицькій територіальній громаді продовжуються роботи з розмінування. У селищі Вакуленчук провели обстеження водонапірної башти. У селі Сінгури та в Малинській територіальній громаді обстежили пошкоджені житлові будинки.
Також продовжуються роботи з відновлення газопроводу Залісся-Грезля Народицької територіальної громади.
Харківщина знову зі світлом! Лише за один день вдалось підключити 5400 споживачів центру області, також підключено 506 споживачів у селах Кулиничі та Мала Данилівка. Крім того, відновили електрику в селах Баранівка, Козачок, Чорноглазівка, Коробки для 1667 мешканців.
До газу підключено 2500 людей в Дергачах на Харківщині, а також 1030 абонентів у селах Івашки, Олександрівка, Одноробівка, Гур'їв Козачок, Перовське та Лютівка.
У Чугуєві полагодили водопровід, щоб люди мали хоча б холодну воду у своїх квартирах. Роботи тривають.
У Харкові 16 травня відновив роботу міський транспорт. Маршрути корегуються в залежності від місця ремонтних робіт.
Нагадаємо, раніше Тимошенко оголосив про відновлення водопостачання у Миколаєві.
Він розповів, що з резервного фонду держбюджету виділено 56 млн грн. Також забезпечено водозабір із річки Південний Буг та артезіанських свердловин.