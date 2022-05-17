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    Уряд повідомив про темпи відновлення інфраструктури країни

    Україна потроху відновлюється після рашистської навали - Уряд повідомив про темпи відновлення інфраструктури країни
    Україна потроху відновлюється після рашистської навали
    фото з відкритих джерел

    Триває тотальний ремонт деокупованих територій

    Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про темпи відновлення українських територій, що постраждали (а деякі досі страждають) від російського вторгнення:

    Київщина: за добу відновили електрику в 15 населених пунктах. В Ірпені на 96% відновлено газопостачання, а ще два місяці тому тут були запеклі бої.

    Чернігівщина: триває відновлення електромережі, водоканалу, лікарень і дитячих садочків. У Ніжинському районі на дорозі Р-67 влаштовано тимчасовий проїзд замість зруйнованого.

    Житомирщина: у квітні Уряд виділив громадам області 100 млн грн на відновлення інфраструктури в районах, що найбільш постраждали від російської агресії. Кошти підуть на ремонт мереж тепла, газу, води, електроенергії, а також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інше.

    У Народицькій територіальній громаді продовжуються роботи з розмінування. У селищі Вакуленчук провели обстеження водонапірної башти. У селі Сінгури та в Малинській територіальній громаді обстежили пошкоджені житлові будинки.

    Також продовжуються роботи з відновлення газопроводу Залісся-Грезля Народицької територіальної громади.

    Харківщина знову зі світлом! Лише за один день вдалось підключити 5400 споживачів центру області, також підключено 506 споживачів у селах Кулиничі та Мала Данилівка. Крім того, відновили електрику в селах Баранівка, Козачок, Чорноглазівка, Коробки для 1667 мешканців.

    До газу підключено 2500 людей в Дергачах на Харківщині, а також 1030 абонентів у селах Івашки, Олександрівка, Одноробівка, Гур'їв Козачок, Перовське та Лютівка.

    У Чугуєві полагодили водопровід, щоб люди мали хоча б холодну воду у своїх квартирах. Роботи тривають.

    У Харкові 16 травня відновив роботу міський транспорт. Маршрути корегуються в залежності від місця ремонтних робіт.

    Нагадаємо, раніше Тимошенко оголосив про відновлення водопостачання у Миколаєві.

    Він розповів, що з резервного фонду держбюджету виділено 56 млн грн. Також забезпечено водозабір із річки Південний Буг та артезіанських свердловин.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Київщина ремонт розмінування Харківщина Україна Житомирщина транспорт водопостачання уряд Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Уряд повідомив про темпи відновлення інфраструктури країни