Церемонія прощання з Леондіом Кравчуком. Репортаж

На церемонії прощання з Леондіом Кравчуком були присутні президенти, міністри та близькі члени родини

У вівторок, 17 травня, у столиці, в «Українському домі» відбулося прощання з першим президентом нашої країни Леонідом Кравчуком. На заході були присутні як його рідні і близькі, так і колеги – чинні та колишні політики.

Як проходила церемонія прощання

Захід розпочався о 11:00. Територію навколо «Українського дому» охороняли співробітники державної охорони. До 12:00 у будівлю могли потрапити усі охочі, але без відеокамер та фотоапаратів.

Труну з тілом Кравчука, яку накрив Державний прапор України, принесли військові президентського полку. Під час цього лунала «Мелодія ля-мінор» Мирослава Скорика.

Військові також винесли державні нагороди першого президента на червоних подушечках.

Біля труни увесь час стояла почесна варта. Першими з Кравчуком попрощалися члени його родини.

Журналісти помітили на заході бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів, мера Києва Віталія Кличка, ексспікера Верховної Ради Олександра Мороза, чинного міністра культури Олександра Ткаченка та голову Міноборони Олексія Резнікова.

Прийшло вшанувати пам’ять першого очільника України і подружжя Зеленських. У руках вони тримали квіти. Президент і перша леді, які були одягнені у траурний чорний одяг, поклали квіти до труни Кравчука.

Зеленський був усередині будівлі та не виходив до журналістів. Ймовірно, що перша леді, яка на початку бойових дій в Україні разом з дітьми покинула столицю, саме для прощання з Кравчуком прибула до Києва.

Не пропустили захід і другий президент Леонід Кучма, третій очільник країни Віктор Ющенко та п'ятий глава держави Петро Порошенко. Вони також прийшли з квітами.

На церемонії прощання з Кравчуком були і очільник парламенту Руслан Стефанчук, голова ОП Андрій Єрмак, віцеспікер Ради Олена Кондратюк й народні депутати. Зокрема, Дмитро Разумков, Мустафа Джемілев, Вадим Новинський.

Патріарх УПЦ КП Філарет також прийшов на похорон Леоніда Кравчука.

Крім цього, на заході були присутні радник голови МВС Антон Геращенко та ексгенеральний прокурор Станіслав Піскун.

На заході також помітили нардепку попередніх скликань від «Партії регіонів й соратницю експрезидента Віктора Януковича Ганну Герман.

Експрем'єр-міністр Юрій Єхануров приніс на прощання з першим президентом посвідчення «Державна Дума України», яке підписане Леонідом Кравчуком.

Що стало причиною смерті Кравчука

Перший президент пішов із життя 10 травня о 17:00 у віці 88 років. У липні 2021 року він потрапив до реанімації після операції на серці. На той момент він був головою української делегації у Тристоронній контактній групі, діяльність якої була спрямована на врегулювання воєнного конфлікту у частині Донецької та Луганської областей.

Після оперативного втручання його помістили в реанімацію та під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. За даними джерел «Главкома», перший президент перебував останні місяці свого життя у німецькій клініці.

Останньою публічною заявою першого президента було те, що ніхто й ніколи не підкорить український волелюбний народ.

Чому прощання з Кравчуком відбулося лише через тиждень після смерті

Через війну доправити тіло першого президента з Мюнхена до України літаком було неможливо. Тому родина змушена організовувати транспортування наземним транспортом, у тому числі залізницею.

Де поховають Кравчука

Поховають першого очільника держави на столичному Байковому кладовищі.

Чим запам'ятався Леонід Кравчук

Леонід Кравчук набрав найбільше голосів серед усіх обраних президентів – аж 19,6 мільйона. Хоча у відсотках це тоді склало тільки 61,5%, що менше, ніж 73% Володимира Зеленського.

Кравчук очолював країну найкоротший термін серед українських президентів – всього 32 місяці. Найбільший в історії України шахтарський страйк 1993 року призвів до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.

Як президент України 7-8 грудня 1991 року підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР та створення Співдружності незалежних держав (СНД).

14 червня 1994 року вже наприкінці каденції Леонід Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Леонід Кравчук охоче розповідав про свої хобі – полювання та вареники. Раніше ще була лазня, але в останні роки він визнавав – здоров'я не дозволяє витримувати такі високі температури. Також Кравчук намагався ходити на всі домашні матчі київського «Динамо».