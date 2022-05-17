Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО

Рішення вступити до НАТО підтримали 188 членів парламенту, лише восьмеро висловились проти

Парламент Фінляндії проголосував за те, щоб вступити до Північноатлантичного альянсу. «За» виступили переважна більшість депутатів, повідомляє SuomenEduskunta.

Так, рішення вступити до НАТО підтримали 188 членів парламенту Фінляндії. Лише восьмеро висловились проти. Ще три людини були відсутніми.

Після цього уряд обговорить рішення парламенту на пленарному засіданні.

Як заявив голова парламентського комітету із закордонних справ Юссі Халла-ахо (Jussi Halla-aho), який виступив з доповіддю, Фінляндія має подати заявку на вступ до НАТО. «З існуючих альтернатив членство в НАТО є найсильнішим додатковим захистом для Фінляндії», – вважає він.

При цьому він зазначив, що вступ до альянсу не повинен супроводжуватися попередніми національними умовами чи застереженнями.

Халла-ахо зазначив, що діяльність Фінляндії в НАТО може бути викладена пізніше у доповіді про зовнішню політику та безпекову політику, яку розглядатимуть один раз протягом парламентського терміну.

Рішення парламенту має затвердити президент Сайлі Ніїністе. Як очікується, він зробить це дистанційно, під час візиту до Швеції, який розпочався у вівторок.

Президент Фінляндії та урядовий комітет із зовнішньої політики та оборони 15 травня вирішили подати заявку на членство в НАТО. Президент Саулі Ніїністе наголошував, що до цього рішення Фінляндію підштовхнули події в Україні. Він також підкреслив, що «заява Фінляндії про членство не спрямована проти будь-кого».

Як вже відомо, Росія висилає співробітників посольства Фінляндії. Як повідомлялося, Фінляндія нещодавно прийняла рішення приєднатися до НАТО. Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО. На це натякнув один із найагресивніших кремлівських можновладців, відомий своїми різками заявами, третій президент Росії Дмитро Медведєв.

Тим часом Швеція вже підписала заявку на вступ до НАТО. Документ буде подаватися разом із заявкою Фінляндії.

Як повідомлялося, Путін розповів, як помститься Фінляндії та Швеції за вступ до НАТО.