«Ви закінчите 22 квітня»: Зеленський влаштував перепалку з Порошенком

Порошенко: Дайте можливість відповісти

Зеленський: Господин Порошенко, послушайте меня

Порошенко: Якщо вам російською більше зрозуміло...

Зеленський: Петро Олексійович, ще раз 19 числа, будуть дебати. Хочете зараз, будуть зараз, але я наполягаю 19-го

Порошенко: Ви закінчили?:

Зеленський: Я закінчу через 5 років, ви закінчите 22 числа.

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського 11 квітня заявили про можливість проведення дебатів із нинішнім президентом і кандидатом на новий термін Петром Порошенком через телеміст у прямому ефірі.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський сам запропонував провести дебати на НСК «Олімпійський». Після того, як Порошенко погодився, Зеленський почав ставити нові вимоги – модератор Юлія Тимошенко, 19 квітня, коли за законом дебати мають проходити на Сусіпільному.

В результаті Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 14 квітня о 14:14 для проведення дебатів.

Сьогодні голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що команда Зеленського каже, що їх кандидат в президенти не готовий до дебатів 14 квітня на НСК «Олімпійський».

«Нажаль, сьогодні (у четвер – ред.) ми почули від команди Володимира Олександровича, (Зеленського – ред.) що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах (на НСК «Олімпійській« 14 квітня о 14:14) і, на жаль, ми не розуміємо, якого кота у мішку ховають» - сказав він.