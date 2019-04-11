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    «Ви закінчите 22 квітня»: Зеленський влаштував перепалку з Порошенком

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    «Ви закінчите 22 квітня»: Зеленський влаштував перепалку з Порошенком

    Зеленський влаштував перепалку з Порошенко

    Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час перепалки телефоном з президентом Петром Порошенком, який прибув у студію каналу «1+1», заявив, що чинний президент «закінчить 22 квітня».

    Порошенко: Дайте можливість відповісти

    Зеленський: Господин Порошенко, послушайте меня

    Порошенко: Якщо вам російською більше зрозуміло...

    Зеленський: Петро Олексійович, ще раз 19 числа, будуть дебати. Хочете зараз, будуть зараз, але я наполягаю 19-го

    Порошенко: Ви закінчили?:

    Зеленський: Я закінчу через 5 років, ви закінчите 22 числа.

    У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського 11 квітня заявили про можливість проведення дебатів із нинішнім президентом і кандидатом на новий термін Петром Порошенком через телеміст у прямому ефірі.

    Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський сам запропонував провести дебати на НСК «Олімпійський». Після того, як Порошенко погодився, Зеленський почав ставити нові вимоги – модератор Юлія Тимошенко, 19 квітня, коли за законом дебати мають проходити на Сусіпільному.

    В результаті Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 14 квітня о 14:14 для проведення дебатів.

    Сьогодні голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що команда Зеленського каже, що їх кандидат в президенти не готовий до дебатів 14 квітня на НСК «Олімпійський».

    «Нажаль, сьогодні (у четвер – ред.) ми почули від команди Володимира Олександровича, (Зеленського – ред.) що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах (на НСК «Олімпійській« 14 квітня о 14:14) і, на жаль, ми не розуміємо, якого кота у мішку ховають» - сказав він.

    Джерело: Громадське

    БПП Володимир Зеленський дебати
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