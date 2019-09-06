Порошенко: Коли Путін вимагає звільнення ключового свідка у справі МН17 – це і є визнання відповідальності



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Петро Порошенко прийняв колишнього президента Латвії Раймондса Вейоніса Фото: eurosolidarity.org

П’ятий президент України зауважив, що українська сторона покладає сподівання на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбудеться восени

П’ятий президент України Петро Порошенко прийняв колишнього президента Латвії Раймондса Вейоніса. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

Співрозмовники відзначили високий рівень двосторонніх відносин України і Латвії та обговорили співпрацю на міжнародному рівні.

П’ятий президент України подякував особисто Раймондсу Вейонісу та Латвії за підтримку України.

Порошенко зауважив, що українська сторона покладає сподівання на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбудеться восени.

«Наша делегація обов’язково буде там присутня. Ми закликатимемо притягнути до відповідальності Росію за всі жертви, які були впродовж останніх п’яти років через російську агресію в Україні», – наголосив п’ятий президент України.

Фото: eurosolidarity.org

Він особливо підкреслив, що йдеться також і про невинних жертв, які загинули через збиття літака рейсу МН17.

«Чи можете ви собі уявити, що Путін вимагає звільнення ключового свідка по МН17 і його повернення до Росії. Це і є визнання відповідальності», – заявив Порошенко.

Колишній президент Латвії Раймондс Вейоніс, в свою чергу, запевнив, що його країна продовжуватиме підтримку України у її захисті незалежності та територіальної цілісності.

Він підкреслив, що необхідно продовжувати постійно тиснути на країни, навіть всередині Європейського Союзу, оскільки іноді відбуваються надто довгі дискусії, наприклад щодо продовження санкцій проти Росії.

Раймондс Вейоніс також наголосив на важливості виконання Мінських угод.

Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими. Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони.