Порошенко назвав судилищем засудження Балуха в окупованому Криму

Президент обіцяє боротися за всіх незаконно ув’язнених на окупованому півострові

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна продовжить боротьбу за звільнення Криму та всіх незаконно ув’язнених на півострові. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи винесення підконтрольним Кремлю Роздольненським районним судом вироку українському активісту Володимиру Балуху. «Окупанти ніколи не зламають



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Володимир Балух

Президент обіцяє боротися за всіх незаконно ув’язнених на окупованому півострові

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна продовжить боротьбу за звільнення Криму та всіх незаконно ув’язнених на півострові. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи винесення підконтрольним Кремлю Роздольненським районним судом вироку українському активісту Володимиру Балуху.

«Окупанти ніколи не зламають українського духу! Судилище над Володимиром Балухом тому підтвердження», - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Під час свого заключного слова на засіданні 15 січня Балух заявив, що справа проти нього «сфабрикована у зв'язку з його політичною позицією» і це не змусить його любити «нову Батьківщину».

Раніше російський прокурор попросив для українського активіста 5 років і 1 місяць позбавлення волі з відбуванням у колонії-поселенні та оплату штрафу в розмірі 20 тисяч рублів (9,2 тис. гривень – КР).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти тисяч рублів. Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт протягом двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.



