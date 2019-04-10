Порошенко не платив за аналізи, здані VADA



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10 квітня президент Петро Порошенко знову здав аналізи

Журналісти припускають, що аналізи міг оплатити Володимир Кличко, на запрошення якого представники VADA приїхали до Києва

Президент Петро Порошенко, який 10 квітня здав аналізи представникам Добровільної антидопінгової організації VADA, заявив, що він не оплачував самостійно проведення цих аналізів.

Про це Порошенко сказав журналістам на НСК «Олімпійський».

«Я за це не платив, скільки коштують, не знаю», - заявив президент.

Журналісти припускають, що аналізи міг оплатити Володимир Кличко, на запрошення якого представники VADA приїхали до Києва. Проте сам Кличко про це не заявляв.

Як відомо, Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти 10 квітня на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.

Як повідомляв «Главком», на прохання екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Напередодні очільниця МОЗ Уляна Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського, які вже були здані раніше.