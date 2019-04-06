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    Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського

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    Уляна Супрун:&nbsp;Найкраще місце, яке може показати, чи є довгострокове зловживання чи використання наркотиків, - наш антидопінговий центр - Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського
    Уляна Супрун: Найкраще місце, яке може показати, чи є довгострокове зловживання чи використання наркотиків, - наш антидопінговий центр

    В.о.міністра розказала, де кандидати мали б здавати аналізи

    Найкращим місцем для проведення аналізів на виявлення вмісту алкоголю або наркотиків у крові є Національний антидопінговий центр, а те, що відбувається в інших лабораторіях, коментувати не доцільно, якщо не перебувати на місці на момент проведення аналізу. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в ефірі одного з телеканалів після того, як 5 квітня медогляд пройшли кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

    «Насправді, найкраще місце, яке може показати, чи є довгострокове зловживання чи використання наркотиків, - наш антидопінговий центр, бо в Україні це єдина лабораторія, яка може це показувати і має довіру Міжнародного олімпійського комітету. Те, що відбувається в інших лабораторіях, я не можу коментувати, мене там не було», - зазначила Супрун.

    В.о.міністра додала, що кров і сеча показує результати лише за останні кілька днів або тиждень, ці аналізи не є довгостроковим показником. За її словами, такі аналізи не є звичною річчю в інших країнах.

    Нагадаємо, 5 квітня кандидати у президенти України пройшли медогляд перед дебатами. Зокрема, Петро Порошенко здав аналізи у медпункті НСК «Олімпійський». Інший кандидат у президенти Володимир Зеленський пройшов медогляд в одній з лабораторій медичного центру Eurolab.

    Пізніше стало відомо, що в аналізах Президента України Петра Порошенка не знайдено психоактивних речовин. Результати скринінгу на наркотики Зеленського теж виявилися негативними.

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