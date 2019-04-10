Порошенко прибув на «Олімпійський» знову здавати аналізи
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Розсилка
Аналізи будуть брати представники антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ
Президент Петро Порошенко на НСК «Олімпійський» у Києві здасть аналізи представникам антидопінгової організації VADA.
Трансляцію із НСК «Олімпійський» веде Радіо Свобода.
Як відомо, Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти 10 квітня на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.
Як повідомляв «Главком», на прохання екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.