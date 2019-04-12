Порошенко не захотів коментувати вчорашню розмову із Зеленським



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Порошенко та Зеленський 11 квітня вперше провели спільну розмову у прямому ефірі телеканалу «1+1»

Порошенко вважає, що ті, хто дивився його розмову із Зеленським «самі все бачили і самі здатні зробити висновки»

Президент Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з кандидатом Володимиром Зеленським в ефірі каналу «1+1» ввечері 11 квітня, зробили свій висновок.

Про це він сказав у Берліні на спільній з канцлером Німеччини Ангелою Меркель прес-конференції для представників ЗМІ.

За словами Порошенка, ті, хто слухав його розмову із Зеленським, самі дадуть оцінку.

«Ви дійсно вважаєте, що я маю це коментувати? Я впевнений в тому, що ті, хто дивився цю передачу, самі все бачили і самі здатні зробити висновки. Я переконаний, що вони їх зробили і дали відповідну оцінку», - відповів президент.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

Як відомо, 12 квітня після зустрічі з Меркель у Берліні Порошенко полетить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.





Джерело: РБК-Україна