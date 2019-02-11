Порошенко прийняв послів трьох держав



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Під час бесіди з послом Японії в Україні Порошенко висловив вдячність японській стороні за тверду послідовну позицію підтримки суверенітету та територіальної цілісності України Фото: прес-служба глави української держави

Президент мав зустріч із послами Пакистану, Туреччини та Японії

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Ісламської Республіки Пакистан – Західа Мубашір Шейха, Турецької Республіки – Ягмура Ахмета Гюльдере, Японії – Такаші Кураї.

Про це 11 лютого повідомляє прес-служба глави української держави.

«Спілкуючись з послом Пакистану в Україні, президент України звернув увагу на перспективи розвитку політичного діалогу та співробітництва в рамках міжнародних організацій. Йшлося також про можливі шляхи розширення економічної складової українсько-пакистанських відносин. Було відзначено важливість започаткування діяльності Спільної міжурядової українсько-пакистанської комісії з питань економічного співробітництва», - зазначили в прес-службі.

Також повідомляється, що у ході розмови з послом Туреччини було підтверджено обопільну зацікавленість у подальшій розбудові стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною. Порошенко висловив вдячність за невизнання Туреччиною російської окупації території Автономної Республіки Крим, а також відстоювання прав кримськотатарського народу. Окремо наголошувалося на важливості завершення роботи з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

«Під час бесіди з послом Японії в Україні глава держави висловив вдячність японській стороні за тверду послідовну позицію підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Співрозмовники обговорили перспективи поглиблення політичного діалогу на найвищому рівні. Йшлося також про посилення взаємодії у сферах безпеки і оборони, активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Було відзначено динамічну та плідну роботу провідних японських компаній на території України», - заявили в прес-службі.

Повідомляється, що посол Японії поінформував президента України про ухвалення рішення японською стороною на початку лютого стосовно виділення додаткових фінансових ресурсів на програми гуманітарної допомоги Донбасу. Окрему увагу було приділено подальшій лібералізації візового режиму для українських громадян.