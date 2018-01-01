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    Порошенко пропонує долучити питання Південної Осетії і Абхазії до санкцій проти Росії

    Наразі ведеться робота з удосконалення механізму санкцій проти РФ
    Президент України Петро Порошенко припустив можливість долучення питання окупованих російськими військами Абхазії і Південної Осетії до обґрунтування продовження санкцій проти Росії. Про це він сказав на зустрічі з главою парламенту Грузії Іраклієм Кобахідзе, ідеться на сайті адміністрації президента. За його словами, наразі ведеться
    • Сьогодні, 01:32
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    Наразі ведеться робота з удосконалення механізму санкцій проти РФ

    Президент України Петро Порошенко припустив можливість долучення питання окупованих російськими військами Абхазії і Південної Осетії до обґрунтування продовження санкцій проти Росії.

    Про це він сказав на зустрічі з главою парламенту Грузії Іраклієм Кобахідзе, ідеться на сайті адміністрації президента.

    За його словами, наразі ведеться робота з удосконалення механізму санкцій проти РФ і грузинська сторона може до неї долучитися.

    «Це допоможе нам залучити більше уваги і стимулювати Європу продовжити санкції проти Росії. Ми можемо додати грузинську складову за Південну Осетію і Абхазію», — сказав Порошенко.

    Співрозмовники підтвердили взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності обох країн.

    Також президент подякував Грузії за можливість проходження курсу реабілітації українських військовослужбовців, які отримали поранення в зоні АТО, а також членів їх сімей.

    8-12 серпня 2008 року між Росія ввела війська на територію Грузії, спровокувавши воєнний конфлікт. Російські війська спільно з південно-осетинськими формуваннями витіснили грузинські війська з Південної Осетії, яка офіційно є частиною Грузії, тимчасово зайнявши ряд прилеглих до конфліктної зони районів Грузії. Пізніше Росія визнала незалежність Південної Осетії.

    Після конфлікту Росія і Грузія припинили дипломатичні відносини.

    Петро Порошенко Росія незалежність
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