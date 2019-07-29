Портнова допитали в Генпрокуратурі



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Портнов вважає, що основний сенс допиту - відволікти його «від роботи по Порошенку»

«Вийшов з чергового допиту ГПУ у справі так званого Майдану», - повідомив Портнов 29 липня у соцмережі

Ексзаступника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова у понеділок допитали у Генпрокуратурі.

Про це він написав у Facebook.

«Вийшов з чергового допиту ГПУ у справі так званого Майдану. Ще раз повідомив слідчим, що їх безпосередній начальник Горбатюк - державний злочинець, системно здійснює приховування масових вбивств на Майдані в інтересах колишньої злочинної влади», - повідомив Портнов.

Він вважає, що «основний сенс допиту - відволікти мене (Портнова. – ред.) від роботи по Порошенку».

Як повідомлялось, 20 травня ексзаступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Петра Порошенка. Портнов вважає, що колишній президент «причетний до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків Порошенком.

Потім Портнов подав до ДБР четверту заяву, яка стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

25 липня Порошенко з’явився на допит в Державне бюро розслідувань.