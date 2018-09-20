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    Порошенко розкритикував роботу антикорупційних органів

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    Петро Порошенко - Порошенко розкритикував роботу антикорупційних органів
    Петро Порошенко

    Президента не влаштовує робота НАБУ і САП

    На створення антикорупційних органів були витрачені чималі кошти, однак ККД (коефіцієнт корисної дії, - «Главком») їх роботи наразі не влаштовують ані президента Петра Порошенка, ані людей. Про це сам глава держави сказав сьогодні під час виступу перед Верховною Радою.

    Нагадаємо, у середу в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».

    В САП повідомили подробиці інциденту.

    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи. В НАБУ відхрестилися від звинувачень САП. Кажуть, що їх цікавив «Охматдит».

     

    Петро Порошенко НАБУ САП Назар Холодницький президент
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