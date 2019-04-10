Порошенко розповів про наступні кроки у разі його переобрання



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Порошенко зазначив, що за 5 років його команда продемонструвала ефективність щодо захисту ліберальних цінностей

Президент України Петро Порошенко розповів про свої наступні кроки у разі його переобрання на пост президента.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив президент України.

За його словами, за 5 років його команда продемонструвала ефективність щодо захисту ліберальних цінностей.

«Коли мене буде переобрано, в перший же тиждень має пройти саміт. В порядку денного цього саміту є ці питання. На Нормандському саміті будуть винесені декілька питань, зокрема питання щодо українських моряків», - заявив Порошенко.

«Друга позиція - ми маємо негайно перейти до запровадження безпекового компоненту мінських домовленостей. Третє - виведення за межі території України тяжкого озброєння. Четверта позиція - запровадження політичного компоненту», - заявив президент.

Порошенко заявив, що Крим був елементом внутрішньої політики влади РФ. Він зазначив, що на сьогодні сприйняття росіянами окупації Криму кардинально змінюється.

«15 мільярдів доларів виключно через санкції втратила Російська Федерація», - додав Порошенко.