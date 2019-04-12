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    Зеленський у Парижі зустрівся з Макроном (відео)

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    12 квітня Зеленський прибув в Париж на зустріч із Макроном - Зеленський у Парижі зустрівся з Макроном (відео)
    12 квітня Зеленський прибув в Париж на зустріч із Макроном

    Президент Франції Еммануель Макрон прийняв Зеленського у Єлисейському палаці

    Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 квітня, в Парижі зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Відповідне відео опубліковане на сторінці «Команда Зеленського» у соцмережі Facebook.

    Зазначається, що Макрон прийняв Зеленського у своїй резиденції - Єлисейському палаці в Парижі.

    Разом із Зеленським у зустрічі взяли участь екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка і керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов. 

    Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.

    Порошенко полетить до Парижа після зустрічі з Меркель у Берліні.

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