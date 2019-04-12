Зеленський у Парижі зустрівся з Макроном (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

12 квітня Зеленський прибув в Париж на зустріч із Макроном

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв Зеленського у Єлисейському палаці

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 квітня, в Парижі зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Відповідне відео опубліковане на сторінці «Команда Зеленського» у соцмережі Facebook.

Зазначається, що Макрон прийняв Зеленського у своїй резиденції - Єлисейському палаці в Парижі.

Разом із Зеленським у зустрічі взяли участь екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка і керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.

Порошенко полетить до Парижа після зустрічі з Меркель у Берліні.