Зеленський у Парижі зустрівся з Макроном (відео)
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Президент Франції Еммануель Макрон прийняв Зеленського у Єлисейському палаці
Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 квітня, в Парижі зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Відповідне відео опубліковане на сторінці «Команда Зеленського» у соцмережі Facebook.
Зазначається, що Макрон прийняв Зеленського у своїй резиденції - Єлисейському палаці в Парижі.
Разом із Зеленським у зустрічі взяли участь екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка і керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.
Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.
Порошенко полетить до Парижа після зустрічі з Меркель у Берліні.