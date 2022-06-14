Чи піде Байден на другий термін? Білий дім зробив заяву

Білий дім заявив, що вік 79-річного Байдена є проблемою його висування на другий термін

Байден братиме участь у виборах на пост глави держави у 2024 році

Чинний президент США Джо Байдена братиме участь у виборах на пост глави держави у 2024 році. Про це розповіла офіційний представник Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Fox News.

«Президенту, як ви знаєте, багато разів ставили це запитання, і він на нього відповів. Його відповідь була досить простою: так, вiн балотується на переобрання. Більше я нічого не можу сказати», – наголосила прес-секретар Білого дому.

Вона також спростувала заяви з матеріалу газети New York Times, що вік 79-річного Байдена є проблемою його висування на другий термін. Вона наголосила, що адміністрація США не фокусується на цьому аспекті.

Додамо, що Джо Байден народився 20 листопада 1942 року (цьогоріч йому виповниться 80 років). Він здобув перемогу на виборах у 2016 році, ставши першим за майже 30 років кандидатом, який переміг на виборах чинного президента. Байден також став найстарішим президентом в історії США.

Раніше експрезидент США Дональд Трамп на мітингу в Арізоні пообіцяв своїм прихильникам, що повернеться до Білого дому 2024 року, а вже цього року республіканці відвоюють собі Сенат.