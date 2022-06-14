Ще одна галузь Росії рекордно обвалилася через санкції

Приводом для серйозних змін на ринку скла стали санкції західних країн

На фабриках із виробництва листового скла у Росії у травні завантаження скоротилося на 30% проти того ж самого періоду минулого року. Про це пише РБК із посиланням на коментар пресслужби Мінпромторгу.

За інформацією видання, знизився і обсяг випуску скла, оскільки він безпосередньо залежить від завантаження виробництв, але точних даних у річному вираженні у відомстві не навели.

Водночас, за даними Мінпромторгу, минулого місяця випущено на 20% менше скла, ніж у квітні.

Головною причиною для серйозного зниження на ринку стали санкції західних країн, запроваджені у відповідь на війну Росії проти України, збої у логістиці, зниження внутрішнього попиту та падіння обсягів будівництва.

Також прогнозується, що з 10 липня ситуація погіршиться, оскільки набуде чинності заборона продажу російського скла в країнах Євросоюзу, затверджена в рамках п'ятого пакету санкцій.

Окремою проблемою стане обладнання. Скляна промисловість має високу частку в залежності від імпорту, а постачання верстатів ускладнилися. Навіть якщо самі пристрої є, запускати їх доведеться своїми руками, хоча раніше до процесу залучалися сертифіковані фахівці.

Зазначимо, наразі російська металургія, обкладена західними санкціями, має низку економічних проблем. Зокрема покупці із Азії та Китаю готові працювати із виробниками країни-агресора лише за умови великих знижок.

Нагадаємо, Європейський Союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти РФ. Також стало відомо, що Євросоюз відключає найбільший російський банк Сбербанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні.