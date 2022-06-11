П'ята річниця безвізу. Порошенко зробив заяву

Для здобуття безвізу з Європейським Союзом Україна виконала 144 критерії

Петро Порошенко привітав українців із 5-ю річницею безвізового режиму з країнами ЄС. Він наголосив, що здобуття безвізу стало важливим кроком у європейській інтеграції нашої держави, символом свободи, повернення у велику родину європейських народів і прощання із «совком».

«Дуже важлива дата – 5 років із запровадження безвізу. Це було зроблено всупереч думкам скептиків. Скільки іронії було про те, що переноситься дата надання нам безвізового режиму», – нагадав п’ятий Президент.

Як відомо, для здобуття безвізу з Європейським Союзом Україна виконала 144 критерії.

«Надання безвізового режиму зіграло важливу роль у підвищенні підтримки інтеграції України в Європейський Союз, підвищенні підтримки інтеграції України в НАТО», – переконаний Порошенко. Він зазначає, що безвіз сприяв також збільшенню міжлюдських контактів, коли будь-який громадян України замість того, щоб вистоювати довгі черги в посольствах, отримувати відмови в консульствах без пояснень, витрачати гроші на отримання віз, міг просто з біометричним паспортом поїхати у Європу.

«Сьогодні ми святкуємо 5 років відтоді, як ми стали більш європейцями, більш вільними людьми», – наголошує Порошенко.

«Я хотів би всіх привітати з цією важливою датою. Не забувайте і в цих умовах, у важких умовах війни знаходити приводи для оптимізму. Тримайте кулаки за Україну і щодо рішень Європейської ради про надання нам статусу кандидата, тримайте кулаки за те, щоб ми вибороли собі членство в найбільшій і єдиній ефективній структурі по безпеці – в НАТО. І тримайте кулаки щодо нашої подальшої інтеграції», – закликав Петро Порошенко.

Угода про безвізовий режим з Європейським Союзом була підписана у Страсбурзі 17 травня 2017 року, набула чинності 11 червня 2017 року. П’ятий Президент Петро Порошенко разом із Президентом Словаччини Андреєм Кіскою відкрив символічні двері у ЄС на українсько-словацькому кордоні на пропускному пункті «Ужгород».