  1. Головна
  2. Новини
  3. П'ята річниця безвізу. Порошенко зробив заяву
рус
    Новини

    П'ята річниця безвізу. Порошенко зробив заяву

    &laquo;Надання безвізового режиму зіграло важливу роль у підвищенні підтримки інтеграції України в Європейський Союз, підвищенні підтримки інтеграції України в НАТО&raquo;, &ndash; переконаний Порошенко - П'ята річниця безвізу. Порошенко зробив заяву
    «Надання безвізового режиму зіграло важливу роль у підвищенні підтримки інтеграції України в Європейський Союз, підвищенні підтримки інтеграції України в НАТО», – переконаний Порошенко
    фото: Європейська солідарність

    Для здобуття безвізу з Європейським Союзом Україна виконала 144 критерії

    Петро Порошенко привітав українців із 5-ю річницею безвізового режиму з країнами ЄС. Він наголосив, що здобуття безвізу стало важливим кроком у європейській інтеграції нашої держави, символом свободи, повернення у велику родину європейських народів і прощання із «совком».

    «Дуже важлива дата – 5 років із запровадження безвізу. Це було зроблено всупереч думкам скептиків. Скільки іронії було про те, що переноситься дата надання нам безвізового режиму», – нагадав п’ятий Президент.

    Як відомо, для здобуття безвізу з Європейським Союзом Україна виконала 144 критерії.

    «Надання безвізового режиму зіграло важливу роль у підвищенні підтримки інтеграції України в Європейський Союз, підвищенні підтримки інтеграції України в НАТО», – переконаний Порошенко. Він зазначає, що безвіз сприяв також збільшенню міжлюдських контактів, коли будь-який громадян України замість того, щоб вистоювати довгі черги в посольствах, отримувати відмови в консульствах без пояснень, витрачати гроші на отримання віз, міг просто з біометричним паспортом поїхати у Європу.

    «Сьогодні ми святкуємо 5 років відтоді, як ми стали більш європейцями, більш вільними людьми», – наголошує Порошенко.

    «Я хотів би всіх привітати з цією важливою датою. Не забувайте і в цих умовах, у важких умовах війни знаходити приводи для оптимізму. Тримайте кулаки за Україну і щодо рішень Європейської ради про надання нам статусу кандидата, тримайте кулаки за те, щоб ми вибороли собі членство в найбільшій і єдиній ефективній структурі по безпеці – в НАТО. І тримайте кулаки щодо нашої подальшої інтеграції», – закликав Петро Порошенко.

    Угода про безвізовий режим з Європейським Союзом була підписана у Страсбурзі 17 травня 2017 року, набула чинності 11 червня 2017 року. П’ятий Президент Петро Порошенко разом із Президентом Словаччини Андреєм Кіскою відкрив символічні двері у ЄС на українсько-словацькому кордоні на пропускному пункті «Ужгород».
    Згідно з даними опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва більшість українців назвали введення безвізового режиму з Європейським союзом головною політичною подією 2017 року. Українці за 5 років за безвізовим режимом здійснили десятки мільйонів подорожей у Європу.
    Теги: Петро Порошенко безвізовий режим ЄС росія окупанти НАТО війна гроші українці Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    П'ята річниця безвізу. Порошенко зробив заяву