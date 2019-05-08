Порошенко вшанував пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні



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Петро Порошенко Фото: Укрінформ

Порошенко вважає, що пам'ять про жертви Другої світової війни застерігає світ про небезпеку повторення цієї катастрофи

Українці за роки незалежності не зреклися нічого того, що було правдою про Другу світову війну, але дізналися багато нових приховуваних сторінок трагічної історії.

Про це заявив Президент Петро Порошенко під час виступу на акції «Перша хвилина миру».

«За часи незалежності ми нічого не забули, нічого не зреклися того, що було правдою. Але буквально за останні роки відкрили для себе багато нових сторінок трагічної історії, яка раніше дуже ретельно і старанно від нас приховувалася і замовчувалася», - сказав Порошенко.

Він нагадав, що рівно сімдесят чотири роки тому на нашому континенті замовкли постріли найкривавішої в історії людства війни, яка забрала життя 65 мільйонів людей по всьому світу, із них українців – від 8 до 10 мільйонів.

Водночас президент підкреслив, що ще до 22 червня 1941 на фронтах Другої світової вже загинуло майже сто тисяч українців.

«Для нас перші постріли війни пролунали в березні 1939 на Закарпатті. Сьогодні з вдячністю згадуємо ми і тих українців, які з вересня 1939 чинили спротив Гітлеру у лавах Війська Польського», - нагадав глава держави.

Порошенко вважає, що пам'ять про жертви Другої світової війни застерігає світ про небезпеку повторення цієї катастрофи.

Джерело: Укрінформ