Порошенко з Макроном обговорили звільнення українських заручників Кремля
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Тема звільнення українських заручників Кремля буде винесена на заплановану зустріч Нормандського формату
Президент України Петро Порошенко у Парижі повідомив, що під час сьогоднішніх зустрічей було обговорено питання звільнення українських заручників і військовополонених і ця тема буде винесена на заплановану зустріч Нормандського формату.
Глава держави під час включення на телеканалі «Інтер» наголосив, що на переговорах і у Франції, і у Німеччині піднімав питання щодо звільнення українських заручників.
«Причому з Президентом Франції Еммануелем Макроном окремо підняв питання про нашого журналіста пана Романа Сущенка. Ви знаєте, що він працював у Парижі. Що перша леді Франції піклувалася про його долю. І Еммануель чітко зафіксував, що найближчим часом ми ще раз вийдемо з ініціативою, щоб Путін дотримався свого слова, звільнив українця Сущенка і щоб він якнайскоріше повернувся додому», - розповів Порошенко.
Також Президент розповів, що акцентувалася увага на звільненні 24 українських моряків, які є військовополоненими і над якими Росія не має жодної юрисдикції. «Вони мають бути негайно і безумовно повернуті додому разом з військовим майном і поверненням свободи судноплавства в Керченській протоці», - сказав він.
Глава держави також підняв питання звільнення політв'язнів з в'язниць Росії та з окупованих територій і захисту прав кримських татар, які брутально порушуються саме напередодні виборів.
«Ми чітко скоординували і ці кроки – і в Берліні, і в Парижі були дані відповідні доручення. І ми рішуче починаємо підготовку до саміту Нормандського формату, де в порядок денний обов'язково будуть включенні і ці питання», - підкреслив Порошенко.
Як відомо, у першій половині дня 12 квітня Порошенко перебував з візитом у Берліні, де проводив переговори із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
За словами президента, розмова з Меркель була досить конструктивною.
«Ми виробили по-справжньому стратегічне партнерство між Києвом та Берліном», - заявив Порошенко.
Також президент повідомив, що в процесі обговорення він з Меркель «підтримали великоднє припинення вогню, яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ».
Нагадаємо, раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.
Зеленський вже побував на зустрічі з Макроном.