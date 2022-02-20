Порошенко закликав союзників ввести на Донбас миротворців ООН
Влада нарешті визнала загрозу російського вторгнення, зазначив Порошенко
П'ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко вкотре закликав союзників надати Україні оборонну зброю і ввести на Донбас миротворців ООН. Про це Порошенко сказав журналістам на Алеї Героїв Небесної Сотні, де сьогодні вшановують пам’ять загиблих на Майдані.
«Дуже важливо, що в Мюнхені я почув слова Зеленського, добрі слова. Вони значать лише одне: після 4 місяців неприйняття нашої позиції, позиції світових партнерів, іноземних журналістів про те, що загроза російського вторгнення зростає, нарешті вони відкинули рецепт фільму «Не дивися вгору», подивилися і побачили зло, що наближається», – говорить Порошенко.
«Ми мали 4 місяці укріплювати обороноздатність держави, фінансувати нашу армію. Після того, як були звинувачені всі – від наших партерів Байдена і Джонсона, що вони розганяють паніку і перешкоджають інвестиціям України, і завершуючи тим, що CNN, Reuters, Washington Post «гірші, ніж кремлівські видання, бо вони брешуть». Ще два дні тому це були слова лідера фракції Зеленського у Верховній Раді», – нагадав Порошенко.
«Що можуть зараз зробити наші міжнародні партнери, крім постачання зброї, крім Ленд-лізу, крім міжнародної діяльності? Це скликання термінового засідоння Ради Безпеки ООН і прийняття рішення про введення миротворців на окуповану частину Донбасу», – вважає Порошенко.
«Припинити путінські фейкові новини про нібито відповідальність українців. І введенням миротворців дати відповідь світу на загарбницькі прагнення Путіна. Це ще може зупинити війну. Я оптиміст, я теж сподіваюся і молюся, що війни можна уникнути. Я переконаний, що війна буде кінцем для Росії і для Путіна. І спрацює якщо не розум, то хоча б інстинкт самозбереження», – наголосив п’ятий президент.
«Але ми маємо бути напоготові у захисті найкращої держави світу – України. Я дуже дякую за те, що на відміну від влади Україна і українці демонструють дуже відповідальну поведінку, без жодної ознаки паніки, коли більшість іноземців покинули Україну», – говорить Порошенко.
«Я дякую, що за вісім років війни у нас вже виробилося щеплення, щоб Путіну не вдалося підірвати нашу країну зсередини – щоб коли паніка нахлине і нібито для того, щоб навести лад та спокій, нам треба буде, як зробив Янукович, запросити Путіна. Вони цього не дочекаються», – резюмує лідер «Європейської Солідарності».
Нагадаємо, 19 лютого Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, де його виступ учасники конференції вітали стоячи і гучними оплесками.
Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України.
Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.
Зазначимо, Зеленський скликає конференцію гарантів Будапештського меморандуму.