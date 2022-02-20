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    Джонсон заявив про ризик «найбільшої війни в Європі з 1945 року»

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    Джонсон говорить про ризик «найбільшої війни в Європі з 1945 року»
    фото: АР

    Джонсон зазначив, що є всі ознаки того, що «план вторгнення у певному сенсі вже розпочався»

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дані свідчать про те, що Росія планує «найбільшу війну в Європі з 1945 року». Про це Джонсон повідомив в інтерв'ю ВВС на полях Мюнхенської конференції.

    «Боюсь, що план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати справді найбільшою війною в Європі з 1945 року лише з погляду масштабу», – сказав прем'єр-міністр.

    На його думку, є всі ознаки того, що цей «план у певному сенсі вже розпочався».

    Прем'єр-міністр сказав, що президент США Джо Байден сказав західним лідерам розвідки, що російські війська планують не просто ввести Україну зі сходу через Донбас, а й з Білорусі та району навколо Києва.

    «Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, стосується чогось, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року лише з точки зору масштабу», – сказав прем'єр-міністр.

    «Люди повинні враховувати не лише потенційну загибель українців, а й «молодих росіян», – додав він.

    Джонсон також зазначив, що Велика Британія запровадить проти Росії санкції, які йдуть ще значно далі, ніж передбачалося раніше. Він сказав, що Велика Британія і США зупинять російські компанії, які «торгують у фунтах і доларах». Цей крок, за словами Джонсона, «дуже сильно вдарить» своїми наслідками.

    Нагадаємо, країни G7 зробили заяву щодо агресії РФ: що чекають від Путіна.

    Також Зеленський прибув у Мюнхен на безпекову конференцію (фото). До слова, Зеленського на Мюнхенській конференції вітали оплесками. Там Зеленський заявив, що скликає конференцію гарантів Будапештського меморандуму.

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    Теги: Росія Донбас США санкції Велика Британія Борис Джонсон
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    Джонсон заявив про ризик «найбільшої війни в Європі з 1945 року»