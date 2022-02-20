Окупанти на Донбасі розмістили 134 одиниці військової техніки з порушенням Мінських домовленостей

Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Про це інформує пресслужба штабу ООС.

Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниця військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Зокрема в зоні дій так званого «1 армійського корпусу», всього розміщено озброєння та військової техніки п'ять одиниць, з них:

з порушенням лінії відведення в районах:

Бойківське (67 км від лінії зіткнення) – буксирувані гаубиці (2 одиниці) – в зоні, в межах якої відповідно до пункту 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 р. додатково заборонено розміщення важкого озброєння та військової техніки;

житлового комплексу СТИЛА (34 км від лінії зіткнення) – буксирувані гаубиці (3 одиниці).

В зоні дій так званого «2 армійського корпусу», всього розміщено озброєння та військової техніки 129 одиниць, з них:

з порушенням лінії відведення в районах:

Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (3 одиниці);

житлового комплексу Садове (57 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (6 одиниць);

житлового масиву Боково-Платове (54 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (21 одиниця);

Весела Гора (54 км від лінії зіткнення) – буксирувані гаубиці (3 одиниці);

з порушенням районів зберігання в районах:

житлового масиву Хрустальний (54 км від лінії зіткнення) – буксирувані гаубиці (17 одиниць);

Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (4 одиниці); буксирувані гаубиці (3 одиниці); танки (2 одиниці); ЗРК (2 одиниці);

житлового масиву Садове (57 км від лінії зіткнення) – танки (16 одиниць);

житлового масиву Боково-Платове (54 км від лінії зіткнення) – буксирувані гаубиці (11 одиниць); самохідні гаубиці (6 одиниць); буксова на протитанкова гармата (4 одиниці);

військова присутність в зоні безпеки в районах:

Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – 31 ББМ.

Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, на блокпосту збройних формувань приблизно в 3 км від Петрівське представник збройних формувань відмовив патрулю Місії у проході до ділянки розведення у районі Петрівське, а на блокпосту біля Зайченка двоє озброєних представника збройних формувань заборонили Місії проїзд у напрямку ПІКУЗ та Саханка.

Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян.

Напередодні журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

Також глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео).

До слова, 19 лютого на Донбас прибули народні депутати (фото).

Як відомо, російські бойовики обстріляли Щастя (фото, відео). Крім того, українські військові фіксують чергові порушення Мінських домовленостей з боку окупантів.