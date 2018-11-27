Президент Естонії заявила про «війну в Європі»



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«Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. Ми повинні використовувати правильні терміни: це - війна в Європі», - зазначила президент Естонії

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.

Про це вона написала 27 листопада у Twitter.

«У неділю Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. Ми повинні використовувати правильні терміни: це - війна в Європі. Український народ вже вступив у війну з 2014 року, а Кримський півострів все ще знаходиться під окупацією», - написала Кальюлайд, додавши хештег #WarInEurope (війна в Європі).

Президент Естонії закликала міжнародне співтовариство та лідерів демократичного світу приєднатись до цієї заяви, щоб колективно і негайно засудити російську агресію і вимагати її припинення.

«Мовчазне підтвердження означає де-факто визнання окупації Кримського півострова. Міжнародне співтовариство, засноване на цінностях, не може дозволити собі прийняти таку позицію. Війна в Європі не буде і не може бути прийнята як звичайна справа», - зазначила Кальюлайд.

Нагадаємо, Державний департамент США закликав президента РФ Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка до прямих переговорів після ситуації, що сталася в Керченській протоці.

Наразі відомо, що Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків.

Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Джерело: Європейська правда