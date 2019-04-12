Президент заявив, що найближчим часом вдасться вийти на умови миру на Донбасі
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Порошенко наголосив, що перше питання, яке він підняв на переговорах, це було питання встановлення миру.
При скоординованій роботі «Нормандського формату» є можливість повернути мир на Донбас найближчим часом.
Про це президент України Петро Порошенко розповів в інтерв'ю телеканалам.
Порошенко наголосив, що перше питання, яке він підняв на переговорах, це було питання встановлення миру.
«І я можу наголосити, що перше питання, яке я піднімав на переговорах з лідерами Європи, є встановлення миру. Миру були присвячені координація наших дій. І будуть донесені сигнали до російської сторони про те, щоб створили ті умови, щоб одразу після президентських виборів приступити до серйозних переговорів в «нормандському форматі« для забезпечення мирного процесу. Мирний процес передбачає – і це також було домовлено з лідерами Європи на моїх сьогоднішній зустрічах – передбачає, щоб першим реалізовувався безпековий компонент, виведення іноземних військ… І це є виведення важкої техніки та артилерії», - розповів Порошенко.
Він наголосив, що безпековий компонент – це є побажання України, до якої прислухаються наші партнери.
«Це – контроль, в тому числі, і через миротворчі операції неконтрольованої ділянки україно-російського кордону. І за певний проміжок часу ми домовились, що це має бути не більше як до березня 2020 року, до часу, коли проводяться місцеві вибори. І будуть створені всі необхідні безпекові умови для початку політичного процесу. І я хочу подякувати сьогодні і канцлеру Німеччини Ангелу Меркель, і президенту Франції Еммануеля Макрона за політичну волю, за рішучу ініціативу, яка може бути реалізована одразу ж після мого переобрання», - додав Порошенко.
Як відомо, у першій половині дня 12 квітня Порошенко перебував з візитом у Берліні, де проводив переговори із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
За словами президента, розмова з Меркель була досить конструктивною.
«Ми виробили по-справжньому стратегічне партнерство між Києвом та Берліном», - заявив Порошенко.
Також президент повідомив, що в процесі обговорення він з Меркель «підтримали великоднє припинення вогню, яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ».
Нагадаємо, раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.
Зеленський вже побував на зустрічі з Макроном.