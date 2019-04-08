Клініка Eurolab, в якій Зеленський здав аналізи, видалила сторінку з Facebook



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Користувачі соцмережі опустили рейтинг клініки до 1,2 з 5 зірок, після чого відгуки були закриті

З соціальної мережі Facebook видалили сторінку медичного центру Eurolab, вона перестала бути доступною для перегляду.

«Можливо посилання, по якій ви перейшли, застаріла або сторінка доступна для перегляду аудиторії, до якої ви не належите», - пише Facebook при спробі заходу на сторінку клініки.

Користувачі соцмережі опустили рейтинг клініки до 1,2 з 5 зірок, після чого відгуки були закриті.

Нагадаємо, кандидат в президенти України Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів перед дебатами, які нібито здавав 5 квітня, проте на першій версії документа стояла дата 2 квітня.

У клініці «Євролаб» вибачилися перед Зеленський за «не ту дату» в довідці з результатами аналізів.

Раніше у Зеленського заявили, що в його крові наркотиків не знайшли.

Також нагадаємо, що у Зеленського аналізи брав актор з серіалу «Свати» та учасник кулінарного шоу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, здав медичні аналізи на НСК «Олімпійський», дослідження за якими будуть проводитись чотирма медустановами Києва – дві приватні «Борис» та «Медіком» і дві комунальні - лікарня швидкої меддопомоги та наркологічна лікарня міста.

Водночас кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи тільки приватній клініці Eurolab. Варто зазначити, що обрану Зеленським клініку контролюють росіяни.

На запитання Зеленського, коли буде готовий результат, лікар відповів, що «через три дні».

Як відомо, вже були повідомлені попередні результати аналізу Порошенка. Головний лікар київської міської клінічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий заявив, що жодної психоактивної речовини в організмі Порошенка знайдено не було. Він додав, що ґрунтовніші результати будуть через дві години.