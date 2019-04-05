Аналіз-шоу: Зеленський показав результат проби на наркотики «заднім числом» документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський здав аналізи у приватній клініці Eurolab, яку контролюють росіяни

Кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив результат аналізу, згідно з яким наркотичних речовин у його організмі немає.

При цьому спершу він оприлюднив у Facebook аркуш, на якому датою здачі аналізу значиться 2 квітня, а за 15 хвилин – із датою 5 квітня.

У проміжку між цими результатами кореспонденти звернулися до речника штабу Дмитра Разумкова, а він порадив звернутися у прес-службу, однак там не відповіли.

ЗМІ зберегли документи, оприлюднені на Facebook-сторінці Зеленського в обох варіантах.

Крім дати, в результатах аналізів усе збігається.

Також у пості міститься лист від Eurolab про те, що біологічні зразки Зеленського паралельно передали до іспанської клініки HM Hospitales.

Раніше у Зеленського заявили, що в його крові наркотиків не знайшли.

Також нагадаємо, що у Зеленського аналізи брав актор з серіалу «Свати» та учасник кулінарного шоу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, здав медичні аналізи на НСК «Олімпійський», дослідження за якими будуть проводитись чотирма медустановами Києва – дві приватні «Борис» та «Медіком» і дві комунальні - лікарня швидкої меддопомоги та наркологічна лікарня міста.

Водночас кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи тільки приватній клініці Eurolab. Варто зазначити, що обрану Зеленським клініку контролюють росіяни.

На запитання Зеленського, коли буде готовий результат, лікар відповів, що «через три дні».

Як відомо, вже були повідомлені попередні результати аналізу Порошенка. Головний лікар київської міської клінічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий заявив, що жодної психоактивної речовини в організмі Порошенка знайдено не було. Він додав, що ґрунтовніші результати будуть через дві години.

Читайте також: