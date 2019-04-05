Кличко запропонував Порошенку та Зеленському здати аналізи в WADA



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Володимир Кличко Sportingnews

Легендарний боксер пропонує кандидатам у президенти допомогу в організації здачі аналізів

Легендарний український боксер Володимир Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.

Також Кличко пропонує допомогу в організації процедури здачі аналізів у WADA. Про це він написав на сторінці в Фейсбук.

«Мене здивували і трохи насмішили сьогоднішні новини про здачу «допінг контролю» кандидатами в президенти України. Якби спортсмени так здавали тести на допінг, то були б суперменами. Якщо ви такі відкриті та зацікавлені в об’єктивному результаті, то зробіть це в репутаційно перевіреному міжнародному центрі WADA. Можу організаційно допомогти в цьому процесі», - написав Кличко.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський за попередніми підсумками першого туру президентських виборів в Україні проходять у другий тур голосування.

WADA – незалежна структура, що здійснює координацію боротьби з допінгом у спорті. Заснована 1999 року. Штаб-квартира в канадському Монреалі.

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