Кличко запропонував Порошенку та Зеленському здати аналізи в WADA
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Легендарний боксер пропонує кандидатам у президенти допомогу в організації здачі аналізів
Легендарний український боксер Володимир Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.
Також Кличко пропонує допомогу в організації процедури здачі аналізів у WADA. Про це він написав на сторінці в Фейсбук.
«Мене здивували і трохи насмішили сьогоднішні новини про здачу «допінг контролю» кандидатами в президенти України. Якби спортсмени так здавали тести на допінг, то були б суперменами. Якщо ви такі відкриті та зацікавлені в об’єктивному результаті, то зробіть це в репутаційно перевіреному міжнародному центрі WADA. Можу організаційно допомогти в цьому процесі», - написав Кличко.
Петро Порошенко та Володимир Зеленський за попередніми підсумками першого туру президентських виборів в Україні проходять у другий тур голосування.
WADA – незалежна структура, що здійснює координацію боротьби з допінгом у спорті. Заснована 1999 року. Штаб-квартира в канадському Монреалі.