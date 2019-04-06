Хто здоровіший: Путін чи Трамп? Президентські аналізи: світова практика вибори

Фото: сайт Кремля

Медичне обстеження кандидатів у президенти – лише політичний театр, свідчать приклади інших країн

Перед другим туром виборів президента України передвиборча гонка зробила несподіваний поворот. Кандидат Володимир Зеленський запропонував перед дебатами «помірятись» аналізами, а чинний президент змушений був погодитись на такий експеримент. Треба визнати, що такий медичний батл не є звичною практикою в Україні. Але досвід інших країн свідчить: стан здоров’я провідних політиків викликає у суспільства високий інтерес.

Найчастіше під прицілом уваги саме президенти. Законодавчо закріплених норм з вимогами щодо інформування про стан здоров’я очільників держав у більшості країн не існує, тому інформацію про їхні хвороби громадяни черпають переважно з чуток. Інколи це підштовхує самих політиків демонструвати довідки лікарів та проходити публічні медичні обстеження. В Україні ця проблема спливла лише зараз у розпал виборів. Сталось через те, що штаби головних конкурентів обмінялись ударами нижче поясу: одного кандидата почали звинувачувати у пристрасті до алкоголю, іншого ж звинуватили у наркоманії. Далі все закрутилось з небаченою швидкістю. Кандидат Зеленський поставив вимогу, що перед проведенням теледебатів він та його опонент мають здати аналізи, аби з’ясувати, чи нема серед них алкоголіків та наркоманів. Порошенко довго не вагався. І вже сьогодні зранку обидва виконали обіцянку.

Як з цим справи у США?

Багато хто вважає, що президент США мусить проходити регулярне обстеження стану здоров’я. Та чи дійсно це так? «Ні. Немає жодних юридичних вимог щодо фізичного здоров’я президента, а також президент не має жодного юридичного зобов’язання оцінювати та розголошувати дані про своє здоров’я», - стверджує політичний оглядач та письменник Бред Портер у матеріалі для Forbes.

Він вказує, що дезінформовані люди посилаються на конвенцію, що існувала у ХХ столітті, згідно з якою президент (та кандидати у президенти), як правило, проходили регулярний медичний огляд та публікували офіційну заяву лікаря щодо їхнього фізичного стану.

«Все цілком залежить від їхнього вибору, вони можуть проходити обстеження будь-якого рівня та розкривати результати у будь-якому обсязі. Тож коли справа доходить до оприлюднення – це більш схоже на прес-реліз, ніж на медичну виписку», - пояснив Бред Портер.

Стан здоров’я президентів США зазвичай тримають у таємниці, особливо, якщо мова заходить про хвороби. Люди хотіли б мати доступ до цих даних, проте влада взагалі не вважає за потрібне розповсюджувати таку інформацію.

Єдиним документом, що регулює це питання є 25 поправка до Конституції США, в якій йдеться про те, що у разі фізичної чи психічної недієздатності президента виконувачем його обов’язків стає віце-президент.

Багато років президенти США самі ухвалювали рішення не оприлюднювати дані щодо стану їхнього здоров’я. «У них траплялись інсульти та серцеві напади, вони хворіли на рак, страждали від деменції та хвороби Аддісона (хронічна недостатність надниркових залоз, що може призвести до розвитку коми – примітка «Главком»), не інформуючи про це громадськість і в цьому не було нічого протизаконного», - розповідає Портер.

Проте в останні роки щорічні медичні огляди та презентація їхніх результатів на розгляд суспільству стало вже своєрідним неписаним законом. Під тиском журналістів та громадськості цей ритуал перейшов в розряд обов’язкових для сучасних президентів.

Під час передвиборчої гонки 2016 року у США головні кандидати у президенти 68-річна Хіларі Клінтон та 70-річний Дональд Трамп знову стикнулись з цим питанням. Саме тоді дані про стан здоров’я кандидатів найбільше обговорювалися. Хіларі тривалий час кашляла, а під час публічних виступів інколи перечіпалась. Опоненти почали заявляти, що вона може бути фізично не готовою, щоб зайняти найвищу посаду в країні. Для того, щоб припинити чутки про незадовільний стан кандидата, лікар Хіларі оприлюднив знімок КТ її легень, показавши, що це була лише пневмонія.

А ось Дональда Трампа переслідували питання щодо його психічного здоров’я. І це почалось відразу після того, як він зайняв президентську посаду. Дані обстежень, які оприлюднив політик під час передвиборчої кампанії свідчили про високий рівень здоров’я кандидата, проте були досить стислими та не розкривали багатьох деталей. Що викликало багато критики з табору опонентів. Та й пізніші звіти зі щорічних медоглядів не показують достатньої інформації. Зазвичай лікарі у звітах обмежуються коротким висновком «загалом дуже гарне здоров’я». Таке ж формулювання звучить і в останньому звіті за лютий 2019 року, копію якого опублікувала в своєму Twitter американська репортерка Кетрін Фолдерс.

Фото: Медичний звіт про стан здоров’я Дональда Трампа. Джерело: twitter.com/KFaulders

Таємниця здоров’я Путіна

Інформація про стан здоров'я президента Росії Володимира Путіна (як і про його зріст) – чи не найбільший секрет у Росії. Ще минулого року після звіту про стан президента США Дональда Трампа, журналісти поцікавилися у прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, чи не планує Кремль оприлюднити дані про стан здоров'я глави держави. На що Пєсков заявив, що в російському законодавстві такі формати не передбачені.

Прес-секретар також запевнив, що Володимир Путін абсолютно здоровий і «може дати фору багатьом».

При цьому USA Today повідомляла про секретне дослідження Пентагону 2008 року, яке виявило, що президент Росії Володимир Путін має синдром Аспергера - високофункціональну форму аутизму. Хоча Пентагон не може підтвердити свої висновки без фактичного тестування мозку Путіна, дослідники вважають, що «неврологічний розвиток Путіна був значно перерваний у дитинстві». Російська сторона заперечувала ці твердження.

На фіналі конкурсу «Лідери Росії» та в передвиборному турне в Сибіру 2018 року було помітно, що під час появи на публіці президент Росії весь час кашляв, а його голос звучав хрипко. «Президенту було важко вимовляти публічні промови, він робив помилки і не виглядав зосередженим. А вже у вівторок прес-секретар президента Дмитро Пєсков розвіяв припущення про серйозну хворобу», – пише Олівер Керрол, журналіст Independent.

Але найбільше підозр викликали несподівані скасування публічних заходів за участі Путіна. Так, в березні 2015 року очільник Кремля зненацька скасував візит у Казахстан. А в жовтні 2018 року була перенесена поїздка в Ханти-Мансійськ. Все це наштовхує на думку, що Путін дійсно хворий і підігріває інтерес суспільства до стану здоров’я очільника держави.

«Ця неясність лише додалася до численних неперевірених чуток, які циркулюють у Москві. Джерела, близькі до Кремля, сказали Independent, що існували сумніви навіть у тому, що президент Путін проведе свою четверту президентську кампанію», - додає Керрол.

Варто зазначити, що в переліку вимог до кандидата у президенти Росії також не вимагається інформація про стан здоров’я особи.

«Оприлюднити не можна приховати»

Зважаючи на несподівану підвищену увагу до стану здоров'я кандидатів на пост президента України, було б доцільним зобов'язати кандидатів подавати відомості про стан свого здоров'я ще на етапі подачі заявки до виборчої комісії. Окрім цього, має бути затверджений перелік захворювань, які можуть перешкоджати виконанню повноважень президента, і включити необхідність їх відсутності в перелік вимог, що пред'являються до кандидатів у президенти.

Наразі Петро Порошенко запропонував закріпити законодавчо вимогу до кандидатів у президенти проходити меддослідження поки що на відсутність алкогольної та наркотичної залежності.

«Я би вніс відповідні зміни до законодавства, зробивши цю процедуру обов’язковою. Тому що питання відсутності алкогольної чи наркотичної залежності у кандидата і майбутнього президента – це питання точно національної безпеки. Тим більше, що така велика кількість журналістів дає підстави стверджувати, що це питання важливе для суспільства», - зазначив Порошенко.

Анастасія Романова , Юлія Козлова, «Главком»

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