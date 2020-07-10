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    Думки вголос

    Томос, безвіз, декомунізація. Які досягнення будуть асоціюватися з президентством Порошенка

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Томос, безвіз, декомунізація. Які досягнення будуть асоціюватися з президентством Порошенка

    Рішення, які приймалися за президента Порошенка планомірно віддаляли нас від Росії та наближали країну до цивілізованого світу

    Мовою оригіналу

    Международная коалиция.
    Декоммунизация.
    Украинизация.
    Ассоциация.
    Безвиз.
    Томос.
    ПЦУ.

    Делал ли сам, двигал ли с Кабмином, подписывал ли за Радой или просто стоял рядом - уже не имеет принципиального значения.

    Все это ассоциируется и всегда будет ассоциироваться именно с его президентством.

    Не знаю как он там говорил с Путиным, но точно знаю и вижу, что он в итоге сделал.

    Это данность.

    А разговор.
    Хрен его знает как бы на его месте говорил бы каждый из нас.

    Если был - да, мог быть жёстче.
    Если не был - не о чем вообще говорить.

    Одно точно знаю.
    Он уже больше года не Президент, а все эти достижения остались с нами.

    И все эти решения планомерно отдаляли нас от России, создавали нашу идентичность и приближали к другому - цивилизованному миру.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко декомунізація томос
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