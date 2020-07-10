Томос, безвіз, декомунізація. Які досягнення будуть асоціюватися з президентством Порошенка

Рішення, які приймалися за президента Порошенка планомірно віддаляли нас від Росії та наближали країну до цивілізованого світу

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Международная коалиция.

Декоммунизация.

Украинизация.

Ассоциация.

Безвиз.

Томос.

ПЦУ.

Делал ли сам, двигал ли с Кабмином, подписывал ли за Радой или просто стоял рядом - уже не имеет принципиального значения.

Все это ассоциируется и всегда будет ассоциироваться именно с его президентством.

Не знаю как он там говорил с Путиным, но точно знаю и вижу, что он в итоге сделал.

Это данность.

А разговор.

Хрен его знает как бы на его месте говорил бы каждый из нас.

Если был - да, мог быть жёстче.

Если не был - не о чем вообще говорить.

Одно точно знаю.

Он уже больше года не Президент, а все эти достижения остались с нами.

И все эти решения планомерно отдаляли нас от России, создавали нашу идентичность и приближали к другому - цивилизованному миру.