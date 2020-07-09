Порошенко закликав ЄС запровадити санкції проти РФ за дезінформацію



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Росія використовує дезінформацію та пропаганду у гібридній війні проти України

Петро Порошенко поінформував Європу про російську гібридну агресію

П’ятий президент України, голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко виступив на форумі Європейської народної партії з питань протидії дезінформації та пропаганді.

Про це повідомляє пресслужба партії «Європейська солідарність».

Під час виступу Порошенко ознайомив європейських колег з досвідом протидії української влади російській гібридній агресії у 2014-2019 роках. Він наголосив, що Україна завжди була і залишається полігоном Росії у випробуванні різних форм гібридної війни, в тому числі інформаційних, які мають на меті підрив суспільної довіри до влади, до політичних кіл та державних інститутів.

Порошенко наголосив, що у своїх гібридних кампаніях Росія активно використовує та маніпулює демократичними цінностями та інститутами, такими як свобода слова та ЗМІ. Відтак, на думку п’ятого президента України, важливим елементом боротьби з деструктивним впливом дезінформації мають стати активізація міжнародної співпраці для протидії гібридним загрозам, здійснення обмінів щодо кращих практик боротьби з дезінформацією, посилення роз’яснювальної роботи серед громадян щодо гібридних загроз та методів протидії.

Порошенко закликав Європейський союз розглянути можливість запровадження санкцій проти Росії за дезінформаційну кампанію, спрямовану на підрив безпеки та стабільності на європейському континенті.

Також на прохання учасників форуму Порошенко поінформував про стан верховенства права та правосуддя в Україні і небезпеку інструменталізації системи судочинства в політичних цілях.

У форумі також взяли участь віце-президент Європейської Комісії Маргарітіс Щінас, член Європейської комісії Марія Габріель, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, депутати Європейського парламенту та члени національних парламентів – представників політичної родини Європейської народної партії.