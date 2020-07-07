«Слуга народу» Верещук сконфузилась у прямому ефірі, розповсюдивши путінський фейк



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Нардеп Ірина Верещук посперечалася з Петром Порошенком у прямому ефірі

Депутатка звинуватила Порошенка в тому, що він вітав Путіна з днем ​​Росії

Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук, пославшись на російський фейк шестирічної давнини, запитала п'ятого президента Украині Петра Порошенка, навіщо він привітав Путіна з днем Росії.

Про це йшла мова в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

У прямому ефірі нардеп Верещук заявила: «Ми між собою на сьогодні не можемо домовитися, є Путін ворогом чи можна його вітати, як пан Порошенко, наприклад, 12 червня (2014 року — ред.) вітав з Днем Росії, коли вже був Слов’янськ, Краматорськ і так далі».

На цю репліку Порошенко заперечив, що нардеп бреше або її ввели в оману, оскільки він не вітав президента Росії в той день.

Пізніше Верещук пояснила, що інформацію про те, що такий факт був, прочитала в ЗМІ. Зокрема, вона згадала новину на сайті «24 каналу», в якій повідомляється, що під час телефонної розмови в червні 2012 року Порошенко привітав Путіна з Днем Росії. Зазначене ЗМІ в своєму матеріалі посилався на слова прес-секретаря глави російської держави Дмитро Пєсков.

Того дня про це повідомляли декілька українських ЗМІ, багато з них посилалися на пресслужбу президента Росії, не наводячи посилання на прес-реліз. Зокрема, таким чином був оформлена новина на сайті «Українських новин», яка також згадувалася нардепом.

Порошенко порекомендував нардепу не покладатися на інформацію, джерелом якої є Кремль.

«Чи не користуйтеся, будь ласка, джерелами інформації Кремля, тому що ви так дуже швидко дійдете до розп’ятого слов’янському хлопчика», — сказав Порошенко.

Після Верещук заявила, що в разі, якщо ця інформація була неправдивою, її мав особисто спростувати український президента. Порошенко на це заперечив, що офіційна інформація про розмову з російським лідером була розміщена на сайті глави держави.

«Сайт президента України заявив про мету і зміст розмови з паном Путіним. Але нецікаво читати сайти Кремля», — поскаржився він.

Зазначимо, що ведучий програми Вадим Карп'як зазначив, що звинувачення Верещук - серйозне, а Росія зацікавлена в такій інформації для дестабілізації ситуації в Україні.

Після технічної паузи Порошенко заявив, що знайшов повідомлення з сайту президента України, в якому зазначено, що «Порошенко висловив рішучий протест Путіну через танки». Також він звернув увагу, що на сайті Кремля 12 червня 2014 зазначено, що «Порошенко привітав Путіна з днем Росії».