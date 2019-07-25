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    У Києві провокатори напали на автомобіль Порошенка: подробиці

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    У Києві провокатори напали на автомобіль Порошенка: подробиці

    За словами очевидців, один провокатор застрибнув на автомобіль п'ятого президента, ще троє его посібників «прикривали» його

    У Києві 25 липня четверо невідомих напали на автомобіль п'ятого президента України Петра Порошенка.

    Вони спровокували бійку з охороною, після чого втекли, повідомив на своїй сторінці в Facebook нардеп VIII скликання Володимир Ар'єв.

    «Напали на автомобіль Порошенка на виході з Державного бюро розслідувань і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятка поліцейських. Троє-четверо класичних «тітушок»-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю», – написав він.

    За словами очевидців, один провокатор застрибнув на автомобіль п'ятого президента, ще троє его посібників «прикривали» його.

    Як повідомляє Obozrevatel з посиланням на своє джерело, яке побажало залишитися невідомим, до нападу може бути причетний проросійський провокатор Віталій Черняховський, якого раніше поліція оголошувала в розшук.

    Перед цим охоронцю Порошенка бризнули в очі балончиком.

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