Охоронцю Порошенка бризнули в очі балончиком (відео)



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Петро Порошенко після допиту

Група чоловіків розпилила газовий балончик просто в обличчя охоронця Петра Порошенка. У ході сутичок постраждав і оператор 24 каналу

П'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Він виявив стурбованість тим, що відбуваються постійні витоки даних з ДБР. Згодом він вийшов і попрямував до машини, але коли авто Порошенка виїжджало, то невідомі зчинили сутички. Внаслідок інциденту постраждали охоронець Порошенка і оператор 24 каналу.

Відомо, що група чоловіків розпилили газовий балончик просто в обличчя охоронця Петра Порошенка. У ході сутичок постраждав і оператор 24 каналу.

Очевидці переконують, що це була спланована акція.

Після сутичок група невідомих втекла.

Експрезидент Петро Порошенко заявив журналістам після допиту, що дав всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу заводу Кузня на Рибальському, пише «Українська правда».

«Ми твердо наголошуємо, що будемо заявляти, якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду по захисту країни, мова не йдеться про захист Порошенка, мова йдеться про захист України у суді. Твердо наголошую, що сьогоднішнє спілкування ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує», - зазначив він.

Він додав: «Сьогодні ми надавали пояснення, і у письмовій формі, і усно щодо напрямків, які стосуються угоди купівлі-продажу, абсолютно прозорої, яка здійснювалася без моєї участі, заводу Кузня на Рибальському».

У спілкуванні з журналістами п’ятий президент наголосив, що про допит дізнався зі ЗМІ, які посилалися на Telegram колишнього заступника голови АП Януковича Андрія Портнова.

Він зазначив, що про подальші допити йому нічого невідомо і порадив звернутися за цією інформацією до Портнова.

Також Порошенко заявив, що ДБР продовжує слідчі дії проти телеканалу Прямий, що на його думку, є посяганням на свободу слова.

Згодом про допит розповів у Telegram і директор Держбюро Роман Труба.

«Не дивлячись на те, що представники екс-президента постійно змінюють свої рішення, я вітаю крок Петра Порошенка, який в останній момент все-таки знайшов можливість та прийшов на допит», - зазначив він.

І додав: «Отже, перший допит відбувся. На черзі – інші, повістку Петро Порошенко вже отримав. Конструктивна співпраця усіх учасників провадження дозволить знизити політичний градус та працювати виключно в правовій площині».