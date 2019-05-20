Портнова охороняють підлеглі Авакова



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Портнов повідомив, що займатиметься в Україні політичною та юридичною діяльністю Фото: aportnov.com

За словами Портнова, він спокійно пересувається Києвом

Колишній заступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся в країну у вихідні, заявив, що заради своєї безпеки уклав договір про охорону з органами поліції.

Про це Портнов сказав в інтерв'ю телеканалу NewsOne в понеділок, відповідаючи на запитання про те, чи почувається він у Києві в безпеці.

«Я почуваюся в безпеці. Я, звісно ж, звернувся до відповідних організацій для цього у зв’язку з постійними погрозами. Тому я уклав офіційний договір з органами поліції. Мою охорону забезпечують співробітники поліції з автоматичною зброєю», - відповів Портнов.

За його словами, він спокійно пересувається Києвом. «Якщо будуть якісь акції або заворушення, ми відповідатимемо на це. Я не боюся нікого», - наголосив екс-голова АП.

«Я приїхав сюди, займатимуся тут політичною та юридичною діяльністю, і лякати мене не потрібно», - додав він.

Нагадаємо, 19 травня колишній заступник глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Тelegram, що повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном.

Портнов повідомив, що його юридична команда в найперший день після інавгурації планує почати подачу заяв про злочини Петра Порошенка.

Як відомо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.

Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном, у 2014 році він покинув територію України, проживав у Москві та Відні.

Джерело: Інтерфакс-Україна