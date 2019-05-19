Портнов упевнений, що Порошенко буде сидіти



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Андрій Портнов повернувся в Україну після п’ятирічного перебування за кордоном Фото: РБК-Україна

Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича вважає, що треба починати з арешту активів Петра Порошенка і його команди

Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном і заявив, що його велика юридична команда в найперший день після інавгурації планує почати подачу заяв про злочини Петра Порошенка. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Страна.ua».

«Ми систематизували основні злочину ОЗГ Порошенка і будемо подавати заяви буквально післязавтра. Далі розгалуження на два шляхи. Якщо нова влада захоче проявляти активність, ми будемо поруч. Якщо ні, ми будемо здійснювати публічний тиск, документувати, оформляти все процесуально, оскаржувти бездіяльність правоохоронних органів. І все це здійснювати доти, поки громадськість та інформаційний тиск не стане настільки сильним, що правоохоронним органам нічого не залишиться, крім як почати активні слідчі і прцессуального дії», - наголосив Портнов.

Що стосується суддів, екс-глава АП Януковича заявив, що відчуває і розуміє настрої в судовій системі.

«Ті зловживання і переслідування, ті політично мотивовані справи, з якими стикалися судді, не залишають їм вибору. Я абсолютно переконаний, що перші ж клопотання до суду щодо запобіжного заходу Порошенка, будуть задоволені», - упевнений він.

Але Портнов зазначив, що він починав би паралельно роботу і щодо арешту активів Порошенка і його команди.

«Ми готувалися до цього, провели консультації з юристами в Панамі, Британії, встановили прямі комунікації з ними. І будемо на волонтерських засадах допомагати українському суспільству позбутися усіх ключових фігурантів, які управляли нашою країною в останні пять років», - підсумував Портнов.

Як повідомлялося, колишній заступник глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Тelegram, що повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.

Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном.