Коломойський запевняє, що Портнов не має відношення до команди Зеленського



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Екс-заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов

Коломойський зізнався, що сам він уже 20 років перебуває у хороших відносинах з Портновим

Колишній заступник глави Адміністрації президента України часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Про це це український олігарх Ігор Коломойський заявив в інтерв'ю Bihus.Info.

На питання журналістів, чи має Андрій Портнов яке-небудь відношення до команди Володимира Зеленського, бізнесмен Коломойський відповів негативно.

«Ні, жодного…. Як чорт від ладану», - заявив Коломойський.

Проте він сказав, що сам він уже 20 років перебуває у хороших відносинах з Портновим.

Коломойський додав, що остання зустріч з екс-заступником глави Адміністрації президента у нього відбулася за день до запису інтерв'ю, коли Портнов перебував в Ізраїлі.

Тим не менше, Коломойський зазначив, що Портнов не допомагає йому у вирішенні питань, пов'язаних із «Приватбанком».

Нагадаємо, у Зеленського сподіваються, що Портнов не повернеться в Україну.

Також повідомлялося, що після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського екс-заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов повідомив, що у травні повернеться в Україну.

До слова, й екс-президент-втікач Віктор Янукович має намір повернутися в Україну після приходу до влади Володимира Зеленського.