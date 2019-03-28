Зеленського «спонсорує» оточення Портнова, тісно пов'язаного з Януковичем, - журналіст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидат у президенти Володимир Зеленський

Журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов розкопав зв'язок Зеленського з автором «Конституції Януковича» Портновим

Велика частина коштів, отриманих коміком і кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським на його виборчу кампанію надійшла від людей, тісно пов'язаних з Андрієм Портновим - близьким соратником екс-президента Віктора Януковича (зараз переховується в РФ) і автором «диктаторської конституції», що розширила його повноваження. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов.

«Портновці - спонсори Зеленського. Або інвестори? Подивився по сайту НАЗК, хто офіційно жертвував Зеленському. Всього засвітилися 68 млн грн від 230 людей з початку лютого. Серед жертводавців, виявилася порівняно велика купа юристів, пов'язаних з Андрієм Портновим та Андрієм Богданом, якого називають чи не головним у штабі Зеленського. Вносили вони хто полтинник, хто сотку (тис грн)», - повідомив Ніколов.

Журналыст перерахував цілий ряд пов'язаних з Андрієм Портновим спонсорів Володимира Зеленського, уточнивши, що це тільки ті з них, які були виявлені при побіжному вивченні списку.

«Ось кого зазначив: Євген Веничук і Ігор Мендограло - відповідно колишній директор і актуальний підписант фірми «Укррослізинг», яка віджала через суд у Києва 2 ярда грошей за вагони метрополітену. Ці юристи якраз увійшли в фірму, коли вона стала належати Фуксу, і забезпечили їй судову перемогу. Раніше Веничук офіційно світився як партнер Гранцева, який партнер Портнова. Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатського об'єднання «Пукшин і партнери», там, де старшим партнером трудиться Андрій Богдан... Дмитро Барабін, був адвокатом в «Бона Фідес» Пукшина», - зазначив журналіст.

За його даними, у списку «благодійників» Зеленського виявилося також багато «портновців», пов'язаних з ним ще з часів співпраці Андрія Портнова з Юлією Тимошенко.

«Володимир Макар, адвокат і «посіпака» Портнова по БЮТу. Анна Косінова, адвокат АТ «Колегія правозахісніків» Петрашко, Макара і Гранцева. Ірина Спрінская, адвокат, була помічницею нардепа від БЮТ Володимира Пилипенка, який входив до групи «молодих юристів» Портнова. Костянтин Гранич, теж був помічником Пилипенко. Карина Мікітян, була помічницею Портнова і Пилипенка. Оксана Мангул, директор юркомпанії «Корпоративні технології» Петрашко і Гранцева з Фесенко», - перерахував Юрій Ніколов.

Журналіст додав, що істотні суми на підтримку Володимира Зеленського також внесли його дружина і партнери по бізнесу.

Натисніть по зображенню для збільшення

Як повідомлялось, співробітники СБУ у ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення інформаційної безпеки фіксують потужну активізацію спецслужб РФ в інформаційному просторі напередодні виборів.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Росія планує провокувати дестабілізацію ситуації в Україні під час виборів президента.

Раніше рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з виборами президента.

МВС з 25 березня парейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Росія планує провокувати дестабілізацію ситуації в Україні під час виборів президента.