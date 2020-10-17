Директор Львівської інфекційної лікарні розказав, які ліки хворим з Covid-19 доводиться купувати за власні кошти



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Крім того, лікар розповів, які саме препарати докуповуються та оголосив їх ціну

«У нашій лікарні 95-97% всіх призначень, які отримують хворі на Covid-19, отримуються зі зведених коштів», – запевняє Федоренко

Директор Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко розповів, чи забезпечує «ковідний» тариф, визначений Національною службою здоров’я України, безкоштовне лікування хворого з коронавірусною хворобою.

В інтерв’ю «Главкому» медик зазначив, що запаси та виділених коштів з усіх бюджетів вистачає для лікування хворих, але є випадки, коли пацієнт сам докуповує препарати.

«У нашій лікарні 95-97% всіх призначень, які отримують хворі на Covid-19, отримуються зі зведених коштів. Це кошти з обласного бюджету, це залишки з державної субвенції на медицину, яка була в першому кварталі, і тих надходжень, які ми отримуємо від НСЗУ. Є, дійсно, певні випадки. Наприклад, звертається хворий, який має інсулінозалежну форму цукрового діабету. Цукровий діабет – надзвичайно важка хвороба. За її наявності має місце не тільки підвищення рівня цукру в крові, а й відбуваються зміни у нирках, ураження органів зору, суглобів, шлунково-кишкового тракту. Такий хворий повинен бути забезпечений інсуліном і іншими відповідними препаратами», – каже Федоренко.

Крім того, лікар розповів, які саме препарати докуповуються та оголосив їх ціну.

«Якщо, наприклад, треба «Пангрол», «Панзинорм», то в аптеці вони коштують до 500 грн за упаковку. Ціна «Гептралу» сягає кількох сотень гривень (в українських аптеках ціна за одну упаковку становить близько 1500 грн), ціна імпортного інсуліну також висока. У нас інфекційна лікарня, тобто вона не має іншого профілю, крім лікування інфекційних хворих. Тому для забезпечення повноцінного комплексного лікування, враховуючи специфіку лікарні, ми рекомендуємо докупити хворим групу препаратів, які не пов’язані з патологію Covid-19. Якщо ж хворий отримує інсулін за кошт державного бюджету, тоді ця проблема знімається. Є значна кількість хворих, які не звертаються до сімейного лікаря, купують більшість препаратів за власні кошти і тому якийсь мінімум (препарати за межами «ковідного» пакету), це близько 3-4%, вони докуповують. Я чув про цю проблему, яку ви підняли у своєму запитанні, але мені особисто з цим не доводилося стикатися», – пояснив Федоренко.

Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину.

До слова, в Україні офіційно запрацювали онлайн-аптеки та доставка ліків.

Крім того, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, скільки приблизно коштує лікування одного хворого з важким перебігом коронавірусу.